Waarom Tom Hanks nooit een echte slechterik zal spelen

14 november 2019

17u07

Bron: The New York Times 0 Celebrities Tom Hanks (63) heeft al meer dan negentig acteerrollen op zijn naam staan, maar één type personage zal je hem niet snel zien spelen: de slechterik. Dat geeft de acteur toe in een interview met The New York Times. “Ik boezem gewoon geen angst in.”

Tom Hanks is een vriendelijk man, dat getuigen talrijke verhalen die over de man de ronde doen. In 2008 ontmoette hij in Rome bijvoorbeeld een bruid en haar vader die door de opnames van ‘Angels & Demons’ moeite hadden om de kerk te bereiken, en bood hij spontaan aan om hen naar het altaar te begeleiden. Of die keer in 2015, toen hij enkele Girl Scouts tegenkwam en niet alleen zelf koekjes kocht, maar ook voorbijgangers een selfie aanbood wanneer ze een doosje zouden aanschaffen. En de acteur is zich bewust van zijn vriendelijkheid, zo geeft hij toe aan The New York Times. “Ik erken dat ik het vermogen heb om een kamer te verleiden, om een groep mensen te verleiden - en ik heb dat ook heel vaak gebruikt. Het begon toen ik nog heel jong was als een soort zelfverdedigingsmechanisme, maar het werd ook manipulatief, omdat ik niet besefte dat ik er zo goed in was." Hij vervolgt: “Ik ben niet kwaadaardig. Ik ben niet mysterieus. Je zal me nooit erg kwaad krijgen ofzo. Ik kom niet in een kamer binnen om ze vervolgens volledig te domineren, maar ik zal ze wel proberen te verleiden op een of andere manier.”

Lafheid

En dat heeft voor- en nadelen, geeft hij toe. “Ik had altijd het gevoel dat het beter was om het moment te overwinnen, dan om een bepaald idee door te drijven. Dan kwam ik naar een vergadering en zeiden ze: ‘Ik begrijp dat je een probleem hebt met de herschrijving.’ En dan antwoordde ik: ‘Nee, nee, we zullen er wel voor zorgen dat het lukt.’ Dat was lafheid. En dat was ik die probeerde om die persoon aan de andere kant van de kamer te verleiden. En dan krijgen zij het idee: ‘Oh, hij heeft er geen probleem mee, hij zorgt ervoor dat het lukt, wat een fijne kerel om mee te werken!’”

Die vriendelijkheid zorgt er ook voor dat Tom nooit de slechterik zal spelen, vertelt hij. “Ik heb al heel lang geleden beseft dat ik niemand angst inboezem. En ik speel geen slechterik, omdat ik die rollen nooit krijg. Slechterikken vereisen een bepaald niveau van kwaadaardigheid dat ik volgens mij niet kan faken.”