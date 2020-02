Waarom The Jonas Brothers steevast de hulp van hun vrouwen inroepen voor hun muziekvideo’s SDE

05 februari 2020

21u05

Bron: E! News 2 Celebrities De drie leden van The Jonas Brothers zijn ondertussen allemaal gelukkig getrouwd en het lijkt erop dat ze hun echtgenotes niet lang kunnen missen. De vrouwen - door fans liefdevol ‘J-Sisters’ genoemd - mogen namelijk regelmatig komen opdraven in hun muziekvideo’s. En daar hebben ze een simpele reden voor, vertellen de broers in het Britse radioprogramma ‘Capital Breakfast with Roman Kemp’.

De broertjes Jonas zijn ondertussen allemaal van ‘t straat. Nick stapte in het huwelijksbootje met actrice Priyanka Chopra, Joe huwde met ‘Game of Thrones’-ster Sophie Turner en Kevin is al jarenlang getrouwd met tv-persoonlijkheid Danielle Deleasa. De heren vinden het duidelijk fijn om met hun echtgenotes te pronken, want de dames mochten al meedoen in de videoclips voor ‘Sucker' en ‘What A Man Gotta Do’. Daar is een goede verklaring voor, zegt Nick aan radiopresentator Roman Kemp. “Er hangt gewoon een goede chemie tussen ons.”

En dus twijfelden de broers niet om de J-Sisters, zoals ze door de fans genoemd worden, ook te vragen voor de clip van hun nieuwe single ‘What A Man Gotta Do’. “Met dit nummer hebben we een nieuw hoofdstuk gestart binnen dit nieuwe hoofdstuk. En zoals bij ‘Sucker’ voelde het gewoon juist om hen erbij te hebben. En ze waren zo vriendelijk om ons te verblijden met hun aanwezigheid. Ze hebben het allemaal erg druk, dus het feit dat ze deze video konden maken, betekent erg veel voor ons.” En Nick voegt eraan toe: “Wanneer je de video bekijkt, voelt het aan zoals het zou moeten: alsof het familie is. Daar draait het allemaal om.”

In de clip mocht Joe samen met zijn Sophie een scène uit ‘Grease’ naspelen. Iets waar hij zelf niet zo happig op was, verklapt hij. “We moesten veel meer dansen dan we ons comfortabel bij voelden", zegt hij. “Dus we gingen repeteren en ik herinner me dat ik vooral hoopte dat er verder geen professionele dansers zouden zijn, want dat zou voor nog meer stress zorgen. Gelukkig waren het enkel wij twee en konden we gewoon plezier maken. Ze is bovendien een geweldige actrice, dus ik liet haar doen wat ze wilde.” En Sophie had goede raad voor haar echtgenoot: “Ze zei: ‘Breng me niet in verlegenheid. Wees gewoon niet waardeloos.’”