Waarom Selena Gomez plots ruzie heeft met beste vriendin die haar leven redde

05 augustus 2019

14u13

Bron: Radar Online 1 Showbizz Selena Gomez (27) kreeg vorig jaar van haar beste vriendin het mooiste geschenk ooit: Francia Raisa (31) gaf haar één van haar nieren, zodat de zangeres de gevolgen van auto-immuunziekte Lupus kon overwinnen. Een levensreddend gebaar, waar Selena erg dankbaar voor was. Maar intussen zou het tij gekeerd zijn, en zouden Gomez en Raisa volgens hun omgeving in een bittere ruzie verwikkeld zitten.

De entourage van Gomez zegt tegen Radar Online dat de zangeres al een jaar lang niet meer gesproken heeft tegen haar vriendin Francia. Sinds de levensnoodzakelijke niertransplantatie werd uitgevoerd, zou er tussen de twee een diepe vertrouwensbreuk zijn ontstaan. “De waarheid is: Selena wordt ziek van het gevoel dat ze zich schuldig moet voelen na de operatie”, klinkt het. “Ze is het beu dat ze iets terug zou moeten geven aan Raisa, puur omdat ze van haar die nier heeft gekregen. Maar dit was volledig Francia’s eigen keuze. Selena heeft die nier niet opgeëist of gestolen.”

Ruzie om alcohol

Raisa zou niet gelukkig zijn met het gedrag van Gomez. Selena zou namelijk regelmatig alcohol drinken, wat haar beste vriendin niet wil tolereren. “Ja, het klopt dat ze af en toe drinkt”, verdedigt de vriendenkring van Selena. “Maar het is niet dagelijks en ze gebruikt ook geen drugs. Ze geniet gewoon van haar leven en ze leidt het op de manier die zij zelf wil. Wat Raisa zegt kan haar eigenlijk niet schelen.”

Volgens haar entourage heeft Selena er net een weekje Italië opzitten, waar ze met haar beste vriendinnen haar verjaardag vierde. Daar was Francia echter de grote afwezige, en dat was blijkbaar met reden. “Kijk, Selena is klaar om weer aan het werk te gaan. Ze heeft even vrij genomen en heeft nu totaal geen boodschap aan drama en onzin.”