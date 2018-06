Waarom Sandra Bullock nooit seksscènes zal spelen: "Ik wil het vooral zélf niet zien" MVO

18 juni 2018

14u43 0 Celebrities Al sinds het begin van haar carrière staat er duidelijk in het contract van Sandra Bullock (53) dat ze géén seksscènes laat filmen. Daar heeft ze een opmerkelijke reden voor: "Ik wil niet weten hoe ik eruitzie in bed".

Op dit moment is ze te zien in 'Ocean's 8', waarin ze haar kleren steevast aanhoudt. "Ik ben niet iemand die ooit heeft gedacht: 'oh, misschien moet ik eens een sekstape maken, want ik ga er goed uitzien!' Nee, ik wil niet weten wat mijn beste invalshoeken zijn", klinkt het. "Ik wil niet weten hoe ik eruitzie in bed. Ik wil het niet zien, ik wil het niet horen. Daarom zal ik het ook nooit doen op een filmset."

Bullock heeft trouwens nooit de meest voor de hand liggende rollen op zich genomen. "Mijn carrière was een gevecht om van het cliché af te geraken. Ik speel niet graag typische romcom-rollen waarin het meisje verliefd wordt op een jongen. Ik wil mensen doen lachen, ik wil originele vrouwelijke portretten neerzetten. Daardoor krijg ik misschien niet altijd de meeste jobs, maar achteraf ben ik wél tevreden over wat ik heb gedaan, en dat is belangrijker."