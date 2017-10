Waarom Rob Vanoudenhoven zich opzettelijk naar huis liet spelen in De Slimste Mens 11u25

Bron: Nieuwsblad 0 Foto kos Celebrities Rob Vanoudenhoven is een ervan rot in De Slimste Mens Ter Wereld, hij is vanavond al aan zijn derde deelname toe. Tijdens zijn debuut in 2004 deed hij opzettelijk alsof hij antwoorden niet wist en liet hij zijn tegenstanders winnen omdat hij een boekvoorstelling moest gaan presenteren.

Rob Vanoudenhoven bijt vanavond samen met Goedele Wachter en Bartel Van Riet de spits van het vijftiende seizoen van De Slimste Mens Ter Wereld af. In 2004 strandde hij op zes afleveringen, maar hij had het eigenlijk veel verder kunnen schoppen. Aan het Nieuwsblad vertrouwde hij namelijk vandaag toe dat hij toen bewust foute antwoorden heeft gegeven.

"Ik beloofd een boekvoorstelling van Dirk Nachtergaele, de verzorger van de wielerploeg Quick-Step, in Oostende te presenteren. Omdat hij me veel had geholpen voor mijn tv-programma's, vond ik dat ik dat onmogelijk kon afzeggen. Dus heb ik gedaan alsof ik antwoorden niet wist en heb ik iemand van de tegenstanders laten winnen. Achteraf vertelde ik Dirk Nachtergaele wat ik had gedaan. Zijn antwoord? 'Stoemerik, je had moeten voort spelen'."