Waarom Rebel Wilson ondanks alle kritiek wél blij is met haar rol in ‘Cats’ Redactie

05 januari 2020

12u07

Bron: TV Familie 0 Celebrities Filmcritici mogen ‘Cats’ dan wel afkraken, voor Rebel Wilson (39) waren de opnamen een zegen. “Deze film heeft mij gemotiveerd om eindelijk af te vallen”, zegt de Australische actrice en comédienne.

“Ik was niet gezond bezig. Ik was gewoon te zwaar en had daardoor ademhalingsproblemen, gewrichtspijn en ik voelde me vaak moe. En ik kwam er maar niet toe om er iets aan te doen. En toen kreeg ik dat aanbod van ‘Cats’. Wow! Maar ik zou een uitputtende dansscène moeten spelen. Dus moest ik vermageren.”

Rebel schakelde een dieetcoach in en begon meer te bewegen. “Wandelen vooral”, zegt ze. “Want vreemd genoeg is dat de beste manier om efficiënt gewicht te verliezen. En dus ging ik wandelen, wandelen, wandelen. Echt, er is geen plek in en om Los Angeles die ik niet gezien heb. En kijk, ik verloor 18 kilo.”

Maar toen moest die dansscène dus nog komen. “Ik dacht dat ik oké was”, vertelt Rebel Wilson. “Maar vier draaidagen lang moest ik onder die hete studiolampen in een warm poezenpak die intensieve danspassen doen. Oh boy, ik heb sterretjes gezien!”

Eén probleem

“Een paar keer ben ik van mijn stokje gegaan”, aldus nog de ‘Cats’-ster. “Compleet uitgedroogd. Ik had toen het gevoel dat ik ging sterven. Tijdens die vier dagen ben ik liefst zes kilo afgevallen!”

Rebel is trots. “Ik ben niet afgegaan tussen al die getrainde dansers en actrices”, zegt ze. “Mijn moves mogen gezien worden. En nu ik vermagerd ben, voel ik me beter en mensen zeggen me ook dat ik er beter uitzie. Al heb ik dat dik-zijn op zich nooit vervelend gevonden. Ik vond mezelf best wel sexy. Maar goed, ik ben toch blij. Er is wel één probleem: kan ik nu nog Fat Amy in de ‘Pitch Perfect’-films spelen?”