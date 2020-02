Waarom ook Pamela Andersons laatste huwelijk mislukte: “Haar hart was open, maar achteraf bekeken net iets té open” SDE

07 februari 2020

20u11

Bron: Page Six 0 Celebrities Eind januari stapte Pamela Anderson (52) in het huwelijksbootje met Jon Peters (74), om amper twaalf dagen later alweer de scheiding aan te vragen. Allemaal de schuld van haar ‘open hart’, schrijft Page Six.

Pamela Anderson kwam net terug van een ‘spirituele zuivering’ in India toen ze producent Jon Peters opnieuw tegen het lijf liep. Dertig jaar geleden hadden ze al eens een relatie, en nu sloeg de vonk opnieuw over. Amper drie dagen brachten ze samen door, voordat Jon haar ten huwelijk vroeg. Niet echt vreemd gedrag voor de ‘Baywatch’-actrice vertelt een bron aan Page Six. “Pamela functioneert niet echt op dezelfde golflengte als andere mensen. Ze heeft een enorm hart en ze houdt van groot, snel en hard. Na haar reis naar India was haar hart open, maar - achteraf bekeken - net iets té open.”

“Ze kwam terug van haar reis en Jon zei tegen haar: ‘Ik houd van je, laten we trouwen.’ En zij antwoordde: ‘Oké’.” Maar na amper anderhalve dag samen, besefte Pamela al dat ze een “verschrikkelijke fout” gemaakt had. Jon zou nog té gefocust zijn op roem, terwijl Pamela het net wat kalmer aan wil doen. Daarnaast probeerde de producent haar te veel te controleren, klinkt het. “Pamela had het idee dat hij gefrustreerd was omdat zij haar financiële onafhankelijkheid wilde bewaren. Hij begon wat rond te bellen in verband met haar carrière en wilde haar casten in een film waaraan hij werkte. Allemaal dingen die zij niet wilde.”

En dus besloot Pamela de scheiding aan te vragen. Aangezien de officiële papieren nog niet werden ingediend, zal dat eenvoudig verlopen.