Waarom niemand in Hollywood nog samenwerkt met Meg Ryan

20 augustus 2019

11u00 1 Celebrities Van ‘When Harry Met Sally’, over ‘Sleepless in Seattle’, tot ‘You’ve Got Mail’: de lijst van kaskrakers met Meg Ryan (57) is te lang om helemaal op te sommen. In de jaren 90 behoorde de actrice tot de elite van Hollywoodsterren en werd ze overspoeld door rollen en aanbiedingen. Maar intussen is het tij al jaren gekeerd, en wil niemand Meg nog casten voor noemenswaardige rollen. Waar liep het fout?

Eerst werd ze ‘America’s Sweetheart’ genoemd, daarna werd ze bestempeld als overspelige echtbreekster, nu wordt ze als niet veel meer dan een aan lager wal geraakte actrice aanzien. Het verhaal van Meg Ryan leest als een een ware Hollywood-tragedie. Vooral in de jaren 90 maakte de aanbiddelijke Ryan de harten van kijkers warm als rom-com-koningin. Meg wist voor het eerst een rol te strikken in 1982, toen ze als Betsy Stewart te zien was in de soap ‘As the World Turns’. Haar carrière schoot evenwel pas echt uit de startblokken met haar rol in de klassieker ‘Top Gun’. Hoewel ze niet veel scènes in de film had, spatte Ryan van het scherm en werd ze meteen een actrice om in de gaten te houden genoemd.

Doorbraak

Meg gaf niet veel later haar schoolcarrière op om haar volledig op het acteren te kunnen storten. Na ‘Top Gun’ speelde ze ieder jaar in minstens één succesvolle film, zoals ‘Innerspace’ in 1987 en ‘The Presidio’ in 1988. Op de set van ‘Innerspace’ leerde ze trouwens Dennis Quaid kennen, haar latere echtgenoot. Met een acteercarrière die steeds in de lift zat en een nieuw Hollywood-vriendje om alle rode lopers mee onveilig te maken, begon iedereen op te kijken naar het doen en laten van Meg Ryan. En toen wist ze nog niet dat het enkel beter zou worden.

Want in 1989 kwam de grote doorbraak, toen Meg Ryan naast Billy Crystal te zien was in ‘When Harry Met Sally’. Het is dé rol die Ryan’s carrière definieerde. In de jaren die daarop volgden kreeg ze de ene na de andere rol te pakken, zoals in ‘Joe Versus The Volcano’ en ‘Prelude To A Kiss’. In 1993 werd Ryan weer naar de top gekatapulteerd, met haar rol in ‘Sleepless In Seattle’, een film die meer dan 200 miljoen wist op te brengen.

Eerste deuk

Maar waar liep het dan fout? Megans imago kreeg een eerste, maar serieuze deuk toen ze door de media werd beschuldigd van overspel. De roddelbladen betrapten haar en haar collega Russell Crowe samen, en publiceerde foto’s van de twee. Het feit dat Meg op dat moment een zoon van acht had, trok alleen nog meer aandacht. Ryan trok zich na het schandaal terug uit de schijnwerpers. Het zou evenwel nog 10 jaar duren voor ze haar kant van het verhaal zou vertellen.

“Ik werd behandeld als een prostituee”, vertelde ze er later over. Ryan was vooral overstuur door de publieke reactie op het schandaal. Haar huwelijk met Quaid was op het moment dat ze de affaire had naar eigen zeggen al voorbij. Meg liet ook optekenen dat de acteur zélf met andere vrouwen aanpapte, en benadrukte dat vrouwen in Hollywood aan een andere standaard worden gehouden dan hun mannelijke collega’s.

Ze was het beu

De hele situatie deed Meg omslaan. Haar relatie met de media was voorgoed veranderd, waardoor haar ogen werden geopend. Meg was helemaal klaar met hoe Hollywood in elkaar zit. “Het hoeft mij niet te schelen wat mensen denken van me”, zei ze. “Ik moet doen wat ik denk dat ik stiekem altijd al wilde doen. Volledig van de aardbol verdwijnen en mijn leven gewoon leven.”

Ze was ook de vele stempels beu, zoals ‘America’s sweetheart’ en the girl next door’. “Het voelde alsof er ideeën op mij werden geprojecteerd die niets met mij te maken hadden. The girl next door van wat? Ik heb me nooit een normale mens kunnen voelen”, klonk het. Haar nieuwe attitude zorgde ervoor dat filmmakers en regisseurs de boot afhielden.

Plastische chirurgie

En dan is er nog alle ophef rond plastische chirurgie. De manier waarop de pers Ryan’s veranderende uiterlijk beschreef, droeg ook bij aan haar ‘verdwijning’. Telkens de actrice op één of andere rode loper verscheen, regende het artikels en speculaties over haar plastische ingrepen. En dat liet wel degelijk zijn sporen na. “Er is tegenwoordig veel haat in de wereld. Het is zo gemakkelijk om anderen te beoordelen. Stel je voor dat je zo’n hater bent, hoe dom kan je zijn”, zei ze. “Mensen die ik waardeer, praten over hun opgroeiende kinderen, in wat voor wereld ze terecht zullen komen, wat we eten, wat we inademen. Als ik vandaag aan mijn carrière zou beginnen, zou ik geen enkele kans maken. Sociale media hebben de dingen veranderd. Het is zo groot en groot. Ik kan die constante aandacht en oordelen niet aan.”

Nieuw leven

De kans dat je Meg nog aan het werk zal zien op het scherm, wordt trouwens steeds kleiner. Ze geniet intens van haar rol als moeder in New York, en is nog lang niet van plan dat leven de rug toe te keren. “Ik heb mezelf eigenlijk nooit écht als een actrice gedefinieerd”, vertelde ze onlangs tijdens een filmfestival. “Ik denk dat ik in mijn hart een schrijver ben. Als je acteur bent, ben je een radertje. Als je zelf iets creëert, begrijp je de andere versnellingen. Ik sta nu in de eerste versnelling. Ik ben blij dat ik die ‘luchtloze’ bubbel van rijke Hollywood-mensen heb kunnen doen spatten.”