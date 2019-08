Waarom Nicolas Cage zich zo hard schaamt dat hij niet meer buiten durft komen TDS

08 augustus 2019

11u09

Bron: New York Times Magazine 6 Celebrities Nicolas Cage (55) heeft besloten zijn leven over een andere boeg te gooien. In een interview met New York Times Magazine laat de acteur opvallend genoeg weten dat hij voortaan niet meer wil buitenkomen, tenzij dat echt moet voor zijn werk. Sinds er eerder dit jaar een gênante video opdook van Nicolas, waarin hij wellicht dronken het nummer ‘Purple Rain’ schreeuwt in een karaokebar, overheerst een gevoel van schaamte.

“Dan ga je eens naar een karaokebar in de buurt met een vriend. In de bar stond aangegeven dat het verboden was om er te filmen, maar toch duiken er dan verschillende video’s op van mij”, zucht Cage. “Wie doet zoiets? Wie heeft die videobeelden gelekt? Wie heeft die fragmenten verkocht?” De acteur heeft intussen spijt van zijn ‘performance’, die naar eigen zeggen “meer leek op therapie van gekrijs en oerklanken” en zegt dat hij “nooit heeft gewild dat dit viraal zou gaan.”

“Het was tijdens het weekend. Ik had geen zin om uit te gaan, maar mijn kameraad zei dat ik niet gewoon binnen kon blijven en dat ik op stap moest gaan. Dus zijn we naar de enige plaats in de buurt geweest waar ik wist dat ze niet mochten filmen. Het was gewoon voor de fun, tot het plots ieders zaak werd.”

(lees verder onder de video)

Niet meer buiten

Sinds de gelekte video heeft Cage nog amper voet op straat gezet. Hij geeft toe dat hij voortaan binnen blijft, en dat hij enkel nog buiten komt om naar de set te gaan. “Ik ben op een punt gekomen waarop ik besloten heb om niet meer uit te gaan. Ik blijf liever gewoon thuis”, zegt hij. “Ik denk niet dat ik ooit nog in staat zal zijn mij ergens te ontspannen. Het maakt me te kwetsbaar. Ik probeer niet te klagen, het is iets dat ik gewoon moet accepteren. Ik laat mijn werk liever spreken, en niet mijn persoonlijke leven.”

Nicolas heeft heel wat moeite met de ruchtbaarheid die aan de video werd gegeven. Toch wil de acteur zijn ervaring zelf verwerken, en is hij nu niet van plan om in therapie te gaan. “Er is de afgelopen 20 jaar geen enkele analyse over mij gemaakt”, zegt hij. “Ik heb het ooit wel geprobeerd, en dat heeft bepaalde voordelen opgeleverd. Het is een beetje zoals in een dagboek schrijven, je krijgt alles uit je systeem.”

Schandalen

De laatste maanden wordt Nicolas Cage achtervolgd door allerlei schandalen. Eerst kwam aan het licht dat de acteur er zowat zijn hele vermogen heeft doorgejaagd. Door zijn koopdrift moest de acteur immers een groot deel van zijn fortuin inleveren, deels om een kolossale belastingschuld in te lossen. Ooit werd het vermogen van de Cage geschat op 150 miljoen dollar, van dat bedrag schijnt nu geen 25 miljoen dollar meer over te zijn.

En dan is er nog zijn beruchte huwelijk. Amper enkele dagen nadat hij voor de vierde keer eeuwige trouw beloofde, dit keer aan visagiste Erika Koike, zat hun huwelijk er alweer op. De acteur trad in Las Vegas in het huwelijksbootje, maar vier dagen later diende hij al een aanvraag in voor de nietigverklaring van het huwelijk. Een reden voor de breuk werd nooit gegeven.