Waarom Nick Jonas en vrouw Priyanka Chopra voorlopig geen baby’s willen SD

15 maart 2019

14u04

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Nick Jonas (26) en Priyanka Chopra (36) mogen dan razendsnel getrouwd zijn, de volgende stap in hun relatie zal wat langer op zich laten wachten, zo berichten Amerikaanse media. Voor een baby is hun leven momenteel wat te druk.

“Priyanka en Nick genieten erg van het leven als pasgetrouwd koppel", vertelt een vriend van het koppel aan HollywoodLife. “Ze haasten zich dus niet om aan kinderen te beginnen. Nick heeft het erg druk met zijn nieuwe Jonas Brothers-project dat momenteel een eigen leven begint te leiden. Het is een echte wervelwind en de dingen gaan alleen maar drukker worden. En Priyanka heeft minstens evenveel werk. Binnenkort begint ze met de opnames van een nieuwe film en ze heeft nog meer werk in de wachtrij staan."

Moest er toch een ongelukje gebeuren, dan zou er ook geen man overboord zijn voor het koppel. “Als Priyanka dit jaar toch zwanger zou worden, dan zou de baby meer dan welkom zijn. “Ze willen allebei sowieso kinderen. Maar voorlopig zien ze wel wat er komt. Er is geen druk.”

Priyanka is er alvast van overtuigd dat haar echtgenoot een geweldige vader zal zijn. Ze vertelde in een interview met Ellen DeGeneres: “Het verbaast mij dat hij nog niet verwaand is! We weten allemaal hoe het is om langere tijd in de entertainment-industrie door te brengen. Hij is zo familie-georiënteerd, het draait allemaal om zijn ouders. Het is echt heel lief en schattig.”