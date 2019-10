Waarom modeontwerper Tom Ford ooit door een misnoegde vrouw werd geslagen SDE

11 oktober 2019

15u14

Bron: Page Six 0 Celebrities Als modeontwerper word je niet door iedereen op handen gedragen. Tom Ford (58) kan ervan meespreken. Op de Vogue’s Forces of Fashion-conferentie vertelde hij hoe hij ooit door een vrouw werd geslagen omdat de hiel van haar schoen - die hij ontworpen had - afgebroken was.

“Een vrouw sloeg me ooit omdat de hiel van haar schoen was afgebroken”, herinnert Tom Ford zich op de Vogue’s Forces of Fashion-conferentie. “Ze nam het allemaal zo persoonlijk. Ik stond voor het Beverly Hills Hotel en wachtte op een auto. Een vrouw kwam naar me toe en ze sloeg me. Daarna zei ze: ‘Ik kocht jouw schoenen en droeg ze op een evenement, maar de hiel brak af en ik zag eruit als een enorme idioot.’ Ze dacht echt dat ik besloten had om haar avond persoonlijk te verpesten door die hiel te laten afbreken. Het was eng!”

Ford - die tegenwoordig ook hoge ogen gooit als regisseur - liet zich ook uit over sociale media, en de invloed daarvan op mode. “De dingen die er mooi uitzien op Instagram, zijn misschien dingen die er in het echte leven een beetje gek uitzien”, gaf hij toe. “Het zorgt ervoor dat we een beetje cartoonachtig worden.” En hij voegde eraan toe: “Instagram zorgt ervoor dat je je lelijk, dik, onvoldoende, saai, triestig en zielig voelt. Het zorgt ervoor dat je gewoon van een gebouw wil springen. Maar ik houd wel van de advertenties! Ik koop er heel veel dingen van.”