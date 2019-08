Waarom Miley Cyrus en Liam Hemsworth al na acht maanden scheiden: “Niet haar, maar zíjn gedrag was de druppel” TK

14 augustus 2019

21u22

Bron: People 0 Celebrities Na een knipperlichtrelatie van tien jaar en een huwelijk van amper acht maanden is het sprookje tussen Miley Cyrus en Liam Hemsworth voorbij. Heel wat mensen wezen naar het excentrieke gedrag van Miley als reden voor de breuk, maar volgens People is daar niets van aan. Het zou net de ‘humeurige’ Liam zijn die de druppel deed overlopen.

Miley staat bekend als een wildebras die niet vies is van een jointje, maar volgens een vriend van het koppel heeft hun breuk daar niets mee te maken. “Iedereen denkt altijd dat Miley de problematische factor is, dat ze kinderachtig is en constant aan het feesten is, maar dat is allerminst accuraat”, verklapt de bron aan People Magazine. Blijkbaar is het net omgekeerd: “Het is Liam die constant op de boemel is met zijn vrienden, en Miley vindt dat hij daar intussen uitgegroeid moet zijn.”

Daarnaast is Liam ook niet de makkelijkste, aldus de bron. “Hij portretteert een heel vriendelijk, rustig imago, maar in realiteit is hij best humeurig. Ze probeerde hem altijd te steunen als zijn gemoed zwartgallig werd, maar het is niet makkelijk voor haar. Hij vindt het ook vreselijk als hun mindere momenten breed uitgesmeerd worden in de pers, en heeft dan de neiging om zich op haar af te reageren. Het weegt al een tijd op hun relatie.” Dat Miley intussen zoenend gespot werd met vriendin Kaitlynn Carter op vakantie, is alleen maar omdat ze het moeilijk heeft, aldus de vriend. “Ze heeft echt hard geprobeerd om het huwelijk te doen werken. Ze wilde zelfs in therapie gaan.”

Koken en kinderen

Volgens een andere bron had het koppel ook een andere visie van hoe het eraan toegaat in een huwelijk. “Liam vindt het prachtig dat ze zo onafhankelijk is en een eigen carrière heeft, maar hij wil eigenlijk ook gewoon een vrouw die thuisblijft bij de kinderen en kan koken.”

Miley en Liam leerden elkaar in 2009 kennen op de set van de film ‘The Last Song’. De twee hadden jarenlang een knipperlichtrelatie tot Hemsworth haar in 2012 ten huwelijk vroeg. Ze gingen echter een jaar later uit elkaar, maar verzoenden zich in 2015. Acht maanden geleden- in december 2018 - stapten ze dan uiteindelijk in het huwelijksbootje, maar dat sprookje is nu ook voorbij.