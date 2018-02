Waarom Kylie haar dochter toch niet naar een vlinder vernoemde: "Ik ben ongelofelijk bang van vlinders!" MVO

09 februari 2018

12u37 0

Fans dachten dat ze het helemaal hadden uitgedokterd: Kylie Jenner zou haar dochter Mariposa noemen, naar het Spaanse woord voor vlinder. Ze droeg immers zo vaak vlinderjuwelen, en zelfs de geboortetaart bevatte vlinders. Ook toen de échte naam van het meisje Stormi bleek te zijn, hielden fans vol dat dat gebaseerd was op het 'Butterfly Effect' en nog steeds met vlinders te maken had. Niet dus, wil een witte raaf in haar fandom nu bewijzen. Een oud filmpje uit haar show 'Life of Kylie', toont aan dat Jenner net doodsbang is van vlinders. Het zou dus wel erg gek zou zijn als ze haar dochter vernoemde naar wat ze zelf beschrijft als: "Vieze insecten!"