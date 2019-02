Waarom Karl Lagerfeld geen begrafenis kreeg (en de beelden van het bescheiden afscheid) MVO

25 februari 2019

11u09

Bron: The Times 4 Celebrities Modeontwerper Karl Lagerfeld is vorige week dinsdag overleden op 85-jarige leeftijd. Ondanks de stempel die hij achterliet op de mode-industrie en zijn vele fans, volgt er geen formele herdenkingsdienst.

Daarmee vervullen zijn nabestaanden één van zijn laatste wensen. Lagerfeld had namelijk een hekel aan begrafenissen - aan huwelijken trouwens ook, maar daar had hij tijdens zijn leven zelf natuurlijk de controle over. “Ik vind het een vreselijke praktijk”, zei hij. “Ik wil geen begrafenis. Ik ga nog liever dood.”

In plaats van een grote ceremonie wilde hij een stil afscheid. Karl liet in zijn testament optekenen dat hij gecremeerd wilde worden, en dat zijn assen verstrooid moesten worden in de buurt van die van zijn moeder en zijn partner Jacques de Bascher, die in 1989 overleed aan AIDS.

Lagerfeld bewaarde de assen van zowel zijn moeder en Jacques “op een geheime plaats”. “Ooit zullen we de mijne eraan toevoegen”, zei hij daarover. De helft van Jacques’ assen werden al uitgestrooid, maar de andere helft bewaarde Karl “zodat ze weer samen zouden zijn aan het einde.”

“Maar ik wil geen begrafenis, helemaal niets”, hield hij stevig vol. “Op een dag arriveerde ik op deze wereld, en op een dag zal ik vertrekken, meer is het niet. Al is daar natuurlijk geen haast bij...” Lagerfeld was bijvoorbeeld bijzonder misnoegd over de begrafenis van rocklegende Johnny Hallyday, in 2017. “Tussen al dat gekibbel van zijn familie over de erfenis door... het leek wel een farce.”

Een weetje: moest zijn geliefde kat, Choupette, voor hem gestorven zijn, zouden ook haar assen bij de rest van zijn familie zijn gevoegd. Wanneer het dier sterft, zal ze op dezelfde plaats verstrooid worden als Karl.

De crematie van Lagerfeld vond vorige vrijdag plaats in Parijs. Uit de beelden blijkt dat het om een sobere samenkomst van vrienden en familie ging, net zoals Karl het gewild zou hebben.