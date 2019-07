Waarom Jennifer Aniston, en niet haar liefdesrivale Angelina Jolie ‘het laatst lacht’ TDS

29 juli 2019

14u00

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Jennifer Aniston (50) heeft er laatste jaren alles aan gedaan om haar liefdesrivale Angelina Jolie af te troeven. Dat beweert schrijver Ian Halperin in ‘Friends With Benefits’, een nieuw onthullend boek over het privéleven van de actrice. Volgens de auteur is Jennifer bereid heel wat geld uit te geven om te slagen in haar missie: een slordige 225.000 euro per jaar.

Het leek misschien lange tijd anders, maar volgens het boek wist Jennifer Aniston rust te vinden na haar beruchte scheiding van Brad Pitt in 2005, toe die haar verliet voor actrice Angelina Jolie nadat ze samen op de set stonden van ‘Mr. & Mrs. Smith’. Schrijver Ian Halperin meent dat haar wraak zo zoet is, omdat ze zich focust op haar gezondheid en haar welzijn, met heel wat positieve effecten tot gevolg.

“Wie had ooit gedacht dat Jen er zo veel beter zou uitzien als Angelina Jolie?”, zeggen de beste vrienden van Aniston in het boek. “Het bewijst dat het niet uitmaakt hoe je start in het leven, het gaat hem over hoe je het afmaakt. Ik ben zo gelukkig voor haar!”

Prijskaartje

Aan dat geluk hangt evenwel een prijskaartje: volges auteur Halperin spendeert Jennifer zo’n 225.000 euro per jaar aan therapie, yoga, meditatie en laserbehandelingen om de huid te vernieuwen en jong te houden. “Ze zocht naar welvarendheid, en dat heeft ze gevonden ook. Ze is de afgelopen jaren enorm gegroeid als persoon. Ze licht elke kamer op die ze binnenwandelt. Ze is iconisch, en ik denk niet dat er actrices zijn die er beter uitzien op hun vijftigste.”

In het boek krijgt de lezer het tot nu toe onvertelde verhaal van Aniston na de scheiding. De schrijver sprak naar eigen zeggen met meer dan 350 verschillende contacten van Jennifer om het boek samen te stellen. Het besluit van de groep is duidelijk: “Jennifer Aniston is erin geslaagd haar beste leven te leven.”

Gekraakt

Halperin beweerde eerder al dat Angelina, samen met haar broer James Haven en haar manager Geyer Kosinski, een venijnige roddelcampagne had opgezet heeft tegen Jennifer Aniston. Toen Brad verkondigde dat hij wilde scheiden van Jenn, werd Angie doelbewust afgeschilderd als een echtbreekster. Het brak Jennifers hart, waardoor zij enkele ‘slinkse’ persberichten uitstuurde. Zo stelde Aniston dat zij geen kinderen wilde en haar carrière wilde uitbouwen, terwijl Brad snakte naar een gezinnetje. Een leugentje om bestwil, bleek dus later.

Daarom heeft Aniston volgens haar vrienden tussen één gulden regel in het leven geroepen: “Ze heeft gezworen dat ze nooit nog een woord zal uitwisselen met Angelina Jolie.”