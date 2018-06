Waarom Hollywood massaal valt voor de 'migraine pose' SD

27 juni 2018

15u49

Bron: Elle/Cosmopolitan 10 Celebrities Op sociale media passeren tegenwoordig de gekste poses de revue. Je kan het zo gek niet bedenken, of het is al uitgeprobeerd. Voor menig influencer, it-girl en hollywoodster is het dan ook uiterst belangrijk om zo vaak en zo mooi mogelijk in beeld te komen. Terwijl vorig jaar het jaar was van de 'bambi pose', is het dit jaar de 'migraine pose' die onze feeds domineert.

Heeft Hollywood massaal hoofdpijn? Nee hoor, het is allemaal opgezet spel in de race naar de perfecte pose. De 'migraine pose', bedacht voor visagiste Nam Vo, houdt in dat je met een of twee handen je gezicht strak trekt bij je slapen. Alsof je last hebt van migraine. Het zou een enorm flatterend effect hebben, en wordt daarom gebombardeerd tot dé nieuwe trend op Instagram. De pose zorgt voor een facelift-effect, meer prominente jukbeenderen en een strakkere oogcontour.

"Ik vind deze houding geweldig omdat het de schoonheid van de handen accentueert en de gezichtsvormen benadrukt. Ik laat mijn modellen altijd zo poseren", vertelt Nam Vo, die twee dagen geleden de hashtag lanceerde. "Het is bovendien de ideale manier om te pronken met je manicure."

Het zal je wellicht niet verbazen dat de Jenner-zusjes voorlopers waren op de trend. Zo nam Kylie Jenner (20) in december van vorig jaar al de pose aan op de cover van Love magazine. Niet toevallig was het Nam Vo die toen de make-up van Kylie voor haar rekening nam.

Finally out @kyliejenner for ❤️LOVE ❤️ magazine 🙏 Een foto die is geplaatst door null (@namvo) op 25 dec 2017 om 22:32 CET

better talk nice Een foto die is geplaatst door null (@kendalljenner) op 23 mrt 2017 om 16:59 CET

Een foto die is geplaatst door Kylie (@kyliejenner) op 27 mei 2018 om 19:55 CEST

MORNING☀️ Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 07 jun 2018 om 18:43 CEST

crazy how the past 24 hrs and next 24 hrs are dedicated to @virgilabloh only @off____white //// @louisvuitton @chilldays Een foto die is geplaatst door null (@bellahadid) op 20 jun 2018 om 18:34 CEST

Morning in the desert Een foto die is geplaatst door null (@emrata) op 06 mrt 2018 om 20:41 CET

@off____white @britishvogue Een foto die is geplaatst door null (@haileybaldwin) op 26 mrt 2018 om 00:08 CEST

Een foto die is geplaatst door Selena Gomez (@selenagomez) op 30 mrt 2018 om 21:21 CEST

💕GLOWS💦 upstate once ⚡️ #migrainepose Een foto die is geplaatst door null (@namvo) op 24 jun 2018 om 19:21 CEST

The thing I’ve learned about being an artist is knowing when to hold back 👈🏻 and when its time to go for it and beat the shit out of a face 😉 #nomakeupmakeup In this photo @glossier Fawn and lily lidstar #namvoglow #dewydumplings Een foto die is geplaatst door null (@namvo) op 19 jun 2018 om 19:32 CEST