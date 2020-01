Waarom het uiterlijk van Jennifer Aniston liefst 340.000 euro per maand kost Redactie

22 januari 2020

14u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities De stralende looks van Jennifer Aniston (50) kosten 340.000 euro per maand, schrijft TV Familie. Dat valt op te maken uit de belastingaangifte van haar bedrijf. “Kosten ter investering van een langdurige carrière”, zo omschrijft de boekhouder van de actrice de uitgaven. “Het gaat om alle ingrepen die Jennifer doet om er in topvorm uit te zien. Om haar lichaam en gezicht jong en vitaal genoeg te houden om competitief te blijven in Hollywood.”

“Daartoe behoren ook de lonen van Jennifers vaste wellnesscoach, een privékok die de door die coach aanbevolen gerechten bereidt, haar privétrainer en haar masseuse. Die werken dagelijks voor én met haar. Samen met hen is Jennifer zo’n 4 tot 6 uur per dag met haar lichaam bezig.”

Fulltime job

De ‘Friends’-ster geeft maandelijks ook duizenden euro’s uit aan cosmeticaproducten. Crèmes en lotions van het merk La Mer, bijvoorbeeld. Die kosten algauw zo’n 500 euro per potje. Jennifer gaat ook wekelijks naar een beautysalon om haar nagels, wenkbrauwen en tanden te laten behandelen. En ze ondergaat elke maand een laserbehandeling om haar huid te verjongen. Alles bij elkaar lijkt het uiterlijk van Jennifer Aniston dus een fulltime bezigheid.

En dat loont. “Vergelijk haar maar eens met haar vrouwelijke collega’s uit ‘Friends’”, klinkt het in Hollywood. “Courteney Cox (55) en Lisa Kudrow (56) zien er stilaan dames op leeftijd uit, maar Jen zou zo opnieuw Rachel kunnen spelen. Ze lijkt veel minder verouderd te zijn.” Dat ‘dankt’ Jennifer ook aan actrice Reese Witherspoon (43), met wie ze in de Apple+-serie ‘The Morning Show’ te zien is. Toen ze hoorde dat ze met Reese in beeld zou komen, stak ze een tandje bij op beautyvlak.

“Reese is bijna tien jaar jonger, maar Jen wou niet dat dat te zien zou zijn op het scherm”, weet een insider. “En dus investeerde ze nog méér in haar looks. Met resultaat, want soms lijkt Reese zelfs ouder dan Jennifer in die serie.”