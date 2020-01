Waarom Gwyneth Paltrow en Martha Stewart in een ‘open oorlog’ verwikkeld zitten TDS

Bron: E! News 0 Celebrities Gerommel in de keuken. Het zit er bovenarms op tussen Gwyneth Paltrow (47) en Martha Stewart (78) en dat zal de wereld geweten hebben. De twee zitten al jaren in een ‘open oorlog’ verwikkeld, omdat Paltrow met haar lifestylewebsite Goop net iets te dicht in de buurt komt van Martha’s eigen bedrijvigheden. En nu ‘de Tante Kaat van de Verenigde Staten’ Gwyneth openlijk op de korrel nam tijdens een talkshow, laaien de gemoederen weer hoog op.

Martha Stewart stak het vuur aan de lont toen ze bij ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’ openlijk uithaalde naar de ‘This Smells Like My Vagina’-kaars, die Gwyneth recent lanceerde via haar website Goop en die meteen uitverkocht raakte. “Ik kon het wel raden dat die kaars uitverkocht is”, spotte Stewart. “Ze doet zo'n irritante dingen... ze probeert het publiek te onderdrukken om naar haar te luisteren. Dat is geweldig voor haar. Ik bedoel, laat haar gewoon haar ding doen. Maar ik zou die kaars niet kopen.” Als Martha vervolgens de vraag krijgt wat dat zegt over Amerika, nu de kaars is uitverkocht, repliceerde ze: “Ik denk niet dat het aan Amerika ligt. Ik denk dat het aan de vele mannen ligt die geil zijn.”

Toch is het lang niet de eerste keer dat Martha met scherp schiet op Gwyneth. Sinds de filmster haar eigen lifestylebedrijf Goop lanceerde, kan ‘de Tante Kaat van de Verenigde Staten’ haar bloed wel drinken. De bal ging in 2013 aan het rollen, toen Stewart op straat door paparazzi werd gevraagd of zij zichzelf als een betere levenscoach beschouwd dan Paltrow. Het antwoord van Martha sprak boekdelen: “Oh, in godsnaam, je moet eerst leven om een ​​coach te kunnen zijn”, spotte ze. “Ze wil echt deel uitmaken van de lifestyle-business. Mooi. Goed. Ik heb die hele categorie van ‘lifestyle’ in het leven geroepen.”

In 2014 deed Martha daar nog een schepje bovenop, toen ze liet optekenen dat Gwyneth “gewoon haar mond moet houden”. “Ze is een filmster”, klonk het. “Moest ze genoeg zelfvertrouwen hebben over haar acteerwerk, dan zou ze niet proberen om ‘Martha Stewart’ te zijn.” Niet veel later had Stewart ook iets te zeggen over de ‘bewuste ontkoppeling’ (zoals Gwyneth haar scheiding noemt, red.) van Gwyneth en ex-man Chris Martin. Waarop Paltrow reageerde door het recept van een ‘jailbird cake’ op haar website te gooien, verwijzend naar de celstraf van vijf maanden die Stewart uitzat wegens fraude.

Concurrenten

Dat Gwyneth en Martha dezelfde zakelijke plannen hebben en dus rechtstreeks concurreren met elkaar, zit Stewart duidelijk dwars. “Ik volg Goop niet”, haalde ze eind vorig jaar nog passief agressief uit, toen Martha gevraagd werd om haar imperium te vergelijken met dat van Paltrow. “Soms kijk ik naar producten die ze verkoopt... Ik wens elke jonge ondernemer het beste en ik hoop dat er veel, veel, veel verschillende soorten ondernemers zijn... als ze hardwerkende vrouwen zijn, zoals ik, en geen filmsterren. Als ze een goed idee hebben, wil ik dat ze kunnen slagen. Dus, veel geluk ermee Gwyneth.”

Hoewel Goop een succesvol bedrijf is - met een waarde van zo'n 250 miljoen dollar - komen de producten en adviezen die Gwyneth promoot geregeld onder vuur te liggen. Gwyneths naam moet in de loop der jaren al aan zowat elk mogelijk dieet gelinkt zijn. Van een sapjeskuur die haar na 10 dagen deed hallucineren, tot een dagelijkse ontbijtsmoothie aangevuld met zogenaamde Moon Dust (organisch geteeld voedingssupplement, red.): Paltrow doet het allemaal. De actrice heeft het dan ook helemaal gehad met iedereen die beweert dat ze niet weet waar ze mee bezig is. “Denk je nou echt dat ik kookboeken zou schrijven als ik niet kon koken?”, liet ze zich eerder ontvallen. “Verdomme, hoe kun je zoiets denken? Ja, ik kan fucking goed koken!”

Nog vetes?

Er zouden bovendien nog meer mensen zijn waarmee Gwyneth niet langer door één deur kan: Paltrow werd in het verleden door de tabloids meermaals beschuldigd van ruzie stoken met haar beroemde leeftijdsgenoten. Zo schreef RadarOnline in 2018 dat Paltrow en Julia Roberts ruzie maakten omdat die laatste zou aangepapt hebben met Paltrow’s ex-man Chris Martin. De website beweerde toen dat Paltrow “furieus” was dat Roberts de kant van Martin koos tijdens hun scheiding.

In 2019 meldde OK! Magazine dan weer dat Paltrow in een vete verwikkeld was met Margot Robbie, over een tv-rol die Paltrow zou beschouwd hebben als “een aanval tegen Goop.” “Gwyneth kreeg er lucht van dat Margot in een serie een personage zou vertolken dat op haar gebaseerd was en dat haar belachelijk zou maken. Ze is woedend”, klonk het toen. “Ze heeft er genoeg van dat mensen haar bespotten en denkt, eerlijk gezegd, dat Margot naast haar schoenen begint te lopen.”