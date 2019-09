Waarom Gwyneth Paltrow dé sleutel bleek tot het ontmaskeren van Harvey Weinstein TDS

11 september 2019

15u54

Bron: The Today Show 0 Celebrities Gwyneth Paltrow (46) speelde een belangrijk rol bij het ontmaskeren van het seksuele misbruik van Harvey Weinstein (67). De actrice was één van de eerste vrouwen die zich uitsprak tegen de filmproducent, waarna haar getuigenis een sneeuwbaleffect veroorzaakte. Omdat Paltrow de moed had om te getuigen, zijn heel wat andere bekende vrouwen haar voorbeeld gevolgd.

Een ophefmakend artikel in The New York Times over het seksueel misbruik van Weinstein uit 2017 zorgde voor het begin van de val van de filmproducent. Paltrow nam toen opvallend genoeg zelf haar telefoon, en belde naar de redactie van te krant om te melden dat ze zich in haar eigen toilet had verscholen, om te kunnen ontsnappen aan Weinstein. Die kwam toen te vroeg opdagen op een feest bij haar thuis. Dat lieten de schrijvers van het bewuste artikel in de Amerikaanse krant, Megan Twohey en Jodi Kantor, deze week weten bij ‘The Today Show’.

Volgens de twee schrijvers wist Harvey maar al te goed wat de gevolgen zouden zijn als Paltrow zich zou uitspreken. “Dit zal voor veel mensen misschien verrassend zijn, maar Gwyneth Paltrow was één van de eerste vrouwen die ons telefonisch te woord stond. Ze gaf aan ons te willen helpen met het onderzoek naar Weinstein”, zei Twohey. “Veel andere actrices waren te bang om te vertellen wat zij met hem hadden meegemaakt. Gwyneth deelde haar ervaringen met Harvey en probeerde andere actrices ook zover te krijgen om zich uit te spreken.”

Ongewenst betast

Gwyneth was een belangrijke getuige voor het interview, gezien zij films maakte voor Weinsteins bedrijf Miramax. In het artikel van The New York Times vertelde Paltrow onder meer hoe Weinstein zich in 1996 aan haar vergreep in een hotelkamer. Ze was toen net aangekomen voor haar hoofdrol in de film ‘Emma’. Weinstein zou niet alleen aangegeven hebben dat hij Paltrow intiem wilde masseren, maar zou haar toen ook ongewenst betast hebben.

De actrice hield het misbruik echter niet voor zich, en vertelde over het incident tegen Brad Pitt, haar toenmalige partner. Die zou de gevallen filmmaker daarop hebben geconfronteerd tijdens een filmpremière. Weinstein was woest, en belde Paltrow op om haar te waarschuwen dat ze nooit meer over het voorval mocht praten. Maar daar kam uiteindelijk dus toch verandering in, met alle gevolgen van dien voor Weinstein.