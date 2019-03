Waarom Gwyneth Paltrow blij is om een veertiger te zijn: “Ik maak me niet meer druk om wat mensen van me denken” SD

12 maart 2019

15u30

Bron: People 0 Celebrities Gwyneth Paltrow (46) maakt zich geen zorgen over haar leeftijd. Integendeel, ze vindt het geweldig om een veertiger te zijn. Dat vertelde de actrice maandag tijdens een panelgesprek op het SXSW-festival.

“Ik ben niet langer een twintiger of een dertiger, maar ik ben 46 en ik vind het geweldig om een veertiger te zijn”, vertelde ze tijdens het panelgesprek op SXSW. “Ik vind dat er een ongelooflijke vrijheid gepaard gaat met een vrouw van in de veertig te zijn en te begrijpen wie je bent. Ik ben gestopt met me zorgen te maken over wat mensen van me denken.”

Tegenwoordig geniet de Oscarwinnares vooral van haar familie, zo deelde ze mee. “Ik heb twee geweldige kinderen die me elke dag uitdagen. Ik maak gewoon veel plezier. En daarenboven ben ik in september getrouwd met een hele knappe man, weet je!”

Paltrow, die getrouwd is met producent Brad Falchuk, richt zich tegenwoordig voornamelijk op haar website Goop, iets waar ze ook veel vreugde uithaalt. “Ik heb een geweldig bedrijf, en ik houd van mijn team en mijn rol daarin”, vertelde ze. “Ik houd van de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Elke dag word ik wakker, en hoewel de dagen niet altijd eenvoudig zijn, heb ik het gevoel dat ik veel keuzevrijheid heb. Ik ben zo enthousiast over alle uitdagingen!” Acteren past minder in het plaatje. “Ik heb nooit gezegd dat ik stop met acteren”, vertelde ze aan Today. “Maar Goop is mijn passie, en ik ben elke dag, de hele dag, de oprichter en CEO van Goop. Heel af en toe, wanneer de juiste rol voorbijkomt, en alles klopt in combinatie met mijn kinderen en Goop, zal ik nog wel eens acteren. Maar op dit moment focus ik me daar niet meer op.”