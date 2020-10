Waarom Gerard Butler bijna stopte met acteren: “Ik dacht: ‘Is dit het nu?’” SDE

05 oktober 2020

20u45

Bron: News.com.au 0 Celebrities Vijftig is actieheld Gerard Butler ondertussen, en die mijlpaal heeft ervoor gezorgd dat de acteur serieus begon na te denken over waar hij met z'n leven naartoe wilde. Dat vertelde hij in een interview met news.com.au.

Gerard Butler heeft een moeilijke periode achter de rug. Hij was zes jaar samen met interieurdesigner Morgan Brown (49), maar die relatie liep de afgelopen maanden op de klippen. “Tijdens de coronaperiode hebben we met elkaar gebroken", vertelt de acteur. “Dat was erg moeilijk, moeilijker dan ik dacht.” Toch heeft Gerard geen spijt. “Ik denk dat het uiteindelijk de juiste keuze was, maar het is erg moeilijk. Daarbovenop werd ik ook nog ziek. Het gebeurde allemaal rond dezelfde tijd. Eigenlijk is er op gezondheidsvlak de afgelopen drie jaar heel veel gebeurd, zodat ik op een bepaald punt mijn hele carrière in vraag stelde.”

“Ik onderging een operatie die fout liep", legt Gerard uit. “Dat werden dan zeven operaties. En ik had een motorongeval waarbij ik bijna het leven liet. Ik dacht plotseling: ‘Er moet gewoon iets meer zijn dan dit.’” Het motorongeval waarnaar Gerard verwijst, dateert uit 2017. De acteur had onder meer vijf gebroken beentjes in z'n rechtervoet, een microfractuur in beide voeten, een geknelde zenuw, een gekneusd bot en verwondingen aan z'n enkel en knieën. “Ik dacht: ‘Ga ik enkel m’n films achterlaten?’ Mijn films zijn niet voor iedereen, maar de mensen die ervan houden worden erdoor geïnspireerd en geraakt. Hopelijk denken ze na het kijken: ‘Ik wil zoals die kerel zijn', net zoals ik dacht toen ik als kind films keek."

“Maar tegelijkertijd komt er een punt waarop je denkt: ‘Is dit het nu? Is er iets meer dat deel uitmaakt van m’n reis?’”, vertelt hij. “De dingen die ik heb meegemaakt - niets als acteur maar als persoon - zorgden ervoor dat ik begon na te denken over een andere impact die ik kon hebben. Dus ik begon aan een volwaardige zoektocht, waar ik nu middenin zit."

