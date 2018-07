Waarom Ellen Degeneres en Portia De Rossi blij zijn met geruchten over scheiding MVO

03 juli 2018

Ellen Degeneres en Portia De Rossi zijn al 10 jaar getrouwd, en al bijna even lang steken er scheidingsgeruchten de kop op. In een recent interview onthulde Portia echter dat ze juist gelukkig wordt van die speculaties.

"Toen mensen begonnen te roddelen over een mogelijke scheiding, dacht ik voor het eerst: wow, ze hebben ons aanvaard!" legt ze uit. "Ons huwelijk is er eentje tussen twee vrouwen, iets dat vroeger nog erg moeilijk lag. Niet iedereen aanvaardde lesbische huwelijken. Nu is die perceptie veranderd: als er bij de grote massa sprake is over een scheiding, dan betekent dat dat ze uiteraard ook erkennen dat we getrouwd zijn! Daar wordt ik eigenlijk heel gelukkig van," klinkt het lachend. "We krijgen gewoon dezelfde shit over ons heen als eender welk ander celebrity-koppel."

Van een eigenlijk scheiding is er natuurlijk geen sprake, verduidelijkt ze. "Het gaat al 10 jaar erg goed tussen ons."