Waarom de wereld zich plots tegen Demi Lovato lijkt te keren TDS

20 mei 2020

14u00 0 Celebrities Het zijn moeilijke tijden voor Demi Lovato. De 27-jarige zangeres wordt er door haar aanhang van beschuldigd een geheim en anoniem Instagramprofiel te beheren, waarop ze allerlei haatdragende berichten over haar gewezen beste vriendin Selena Gomez zou delen. Het was reden genoeg om de hashtag #demilovatoisoverparty in het leven te roepen, waarmee haar fans het einde van haar carrière inluidden. Er is inmiddels zo veel ophef ontstaan dat Demi aan de alarmbel moest trekken en zich nu vooral op de achtergond houdt.

Het leek eerder dit jaar alsof Demi Lovato en Selena Gomez nog steeds beste vriendinnen waren. Selena jubelde toen op Instagram hoe trots ze was dat Demi voor het eerst na haar overdosis in 2018 weer optrad. “Ik wou dat er woorden waren om te omschrijven hoe mooi, inspirerend en VERDIEND dit moment was. Demi, ik ben zo blij voor je”, schreef Gomez over haar optreden. Maar die woorden vielen bij Lovato blijkbaar niet in goede aarde.

“Wanneer je samen met iemand opgroeit, blijf je altijd liefde voor diegene voelen. Maar ik ben geen vrienden met haar”, reageerde Demi diplomatisch maar koel. “Dus die Instagram-post voelde...” Lovato leek haar woorden meteen weer in te willen slikken: “Kijk, ik zal altijd liefde voor haar blijven voelen en wens haar het allerbeste.”

Demi betrapt?

Hoewel niet duidelijk is waarom hun vriendschap zo bekoeld raakte, moet er volgens hun fans iets grondig misgelopen zijn. Bovendien kreeg het verhaal nog een venijnig staartje: oplettende fans van Demi merkten op dat zij een tweede instagramprofiel lijkt te beheren, waarop ze allerlei ‘anti-Selena-berichten’ zou verspreiden. Zo werd er een foto gedeeld waarop Demi poseert met een magazine waarop Selena’s gezicht werd beklad én werd er ook een afdruk gepost van het bewuste interview waarin Demi toegaf “geen vrienden meer te zijn”. Tevens is te zien hoe het profiel Lovato telkens ophemelt, terwijl er over Gomez geen goed woord valt te vinden.

(lees verder onder de foto)

DEMI CREATED A FAKE INSTA PAGE TO DRAG SELENA LMAOOOOOOO #demiisoverparty pic.twitter.com/2PlIlWQcb1 Selena Gomez(@ gomezzoutsold) link

#demilovatoisoverparty

Een teken aan de wand? Voor Demi’s fans is het zelfs een uitgemaakte zaak: zij is de drijvende kracht achter het profiel, en dus moet zij daar ook voor gestraft worden. Demi’s aanhang riep de hashtag #demilovatoisoverparty in het leven, die in geen tijd viraal ging en nog steeds voortdurend wordt gebruikt. Het gevolg liet niet lang op zich wachten: de voormalige Disneyster werd overspoeld door haatberichten en ‘gecanceld’, een online fenomeen waarbij bekende mensen compleet worden afgerekend voor hun misstappen en massaal worden uitgespuwd door hun volgers of fans.

De haat nam echter zo’n proporties aan, dan Demi zich genoodzaakt voelde te reageren. Toch bleef ze strijdvaardig. “Ik ben al zo vaak ‘gecanceled’ dat ik het niet eens meer kan tellen”, zuchtte de zangeres op de podcast van Jameela Jamil, die ook weet wat het is om ‘gecanceld’ te worden. “De hashtag #DemiIsOverParty, dat hele gedoe... Het heeft gewoon geen invloed meer op mij.”

“Ten eerste, het is niet écht”, vervolgde Lovato. “Ik denk niet dat iemand ooit officieel werd ‘gecanceled’, want anders zouden bepaalde mensen geen Grammy’s hebben, geen Oscars, en zouden bepaalde mensen zich niet in de positie bevinden waar ze nu zijn.” Demi hoopt dat er ooit beterschap komt: “Waar is de vergeving? Als mensen hun tweede en derde kans verknallen, dan snap ik dat je ‘gecanceld’ wordt en zou je dat ook moeten blijven. Maar als je het verprutst en daar je verontschuldigingen voor aanbiedt en lessen uit leert, laat dat dan een voorbeeld zijn voor andere mensen, zodat zij ook kunnen veranderen. Iemand ‘cancelen’ werkt niet, tenzij mensen genade hebben. Je moet dat kunnen tonen.”

LEES OOK:

Demi Lovato linkt haar depressie aan verleden als Disneyster: “Ik moest té hard werken, en achteraf ging de show door zonder mij”

Demi Lovato heeft een nieuwe vriend, zo maakte ze per ongeluk bekend