Waarom de uitspraak in de rechtszaak Johnny Depp vs. The Sun zo lang op zich laat wachten

07 oktober 2020



Bron: The Washington Post 0 Celebrities Is Johnny Depp (57) een ‘wife-beater’ (vrouwenmepper, red.) of net niet? Over die vraag buigt rechter Justice Nicol zich al sinds eind juli. Maar een uitspraak lijkt nog niet meteen in zicht.

Drie weken lang werden we overspoeld met alle onsmakelijke details uit het problematische huwelijk van Johnny Depp en Amber Heard. Drank, drugs, hondjes uit het raam en uitwerpselen in het bed ... Beide partijen spaarden kosten noch moeite om hun gelijk te halen en aan te tonen dat Depp al dan niet een ‘wife-beater' is, zoals The Sun - met de hulp van Heard - beweert.

Nu, meer dan twee maanden later, is het nog steeds wachten op een uitspraak. “Dit is een lastige zaak voor een rechter, vanwege de hoeveelheid bewijs en de complexe feitelijke, in plaats van juridische, dimensies ervan”, legt Ryan Dunleavy, partner in het Britse advocatenkantoor Stewarts, uit aan The Washington Post. “De rechter moet alle details van de documenten en getuigenverklaringen doornemen voor hij een uitspraak kan doen. De rechter zal er bovendien zeker van willen zijn dat hij de juiste beslissing neemt, al garandeert dat niet dat er geen beroep zal komen."

Volgens de advocaat hebben in het Britse rechtssysteem (zeker wanneer het over smaadzaken gaat) de eisers, zoals Depp, meer kans om de zaak te winnen dan de verdediging. Toch wordt vermoed dat wanneer Depp wint, hij geen al te grote som mee naar huis zal nemen. De bovengrens voor vergoedingen in smaadzaken ligt rond 329.109 euro, “maar zo’n bedrag is extreem zeldzaam", zegt Dunleavy. “De schadevergoedingen overschrijden zelden de grens van 109.703 euro.” Als Depp verliest, moet hij wel een pak dieper in z'n buidel tasten. “De verliezer betaalt de kosten van de winnaar", legt Dunleavy uit. “Als The Sun de zaak wint, dan moet Depp al hun kosten betalen. Als Johnny Depp wint, moet The Sun zijn kosten betalen."

Maar uiteindelijk is het eenvoudig: wanneer de uitspraak van de rechter in het voordeel van Depp is, wordt hij officieel vrijgesproken van de beweringen dat hij Heard heeft mishandeld. Wanneer de rechter voor The Sun kiest, staat Depp vanaf dan officieel bekend als een ‘wife-beater’ voor de Britse wet.

Het is dus nog even wachten op een uitspraak, al vermoeden de meeste media wel dat die er toch binnen de drie maanden zal komen. Nog even geduld dus!