Waarom de Kardashians écht stoppen met hun realityreeks: “Allemaal de schuld van Kim en Kylie”

13 september 2020

09u32

Bron: Page Six 0 Celebrities Het feit dat de realitysreeks ‘Keeping Up With The Kardashians’ uitzoeken waar het precies misliep, of beter gezegd: door wíe er nu een einde komt aan de show. Een familievriend meent alvast het antwoord te weten: “Het is allemaal de schuld van Kim en Kylie.” Het feit dat de realitysreeks ‘Keeping Up With The Kardashians’ na 14 jaar en 20 seizoenen stopt , laat de trouwe kijkers van de show niet onberoerd. Velen onder hen willen dan ook

Laat er geen twijfel over bestaan: het was ‘momager’ - mama en manager - Kris Jenner (64) die de uiteindelijke beslissing heeft genomen om na al die jaren de stekker uit de show te trekken. Toch wil dat niet zeggen dat het haar idee was, integendeel: volgens een dichte familievriend werd Kris Jenner enkel gedwongen om ‘Keeping Up With The Kardashians’ te annuleren nadat dochters Kim Kardashian en Kylie Jenner ermee dreigden de show te verlaten.

De Kardashians zouden hun afscheid maandenlang overwogen hebben, maar toen zowel Kim als Kylie besloten om op te stappen, kon de 64-jarige Kris Jenner niet anders dan het contract te verscheuren. “De familie zit al maanden vast in een debat over de toekomst van de show”, luidt het. “Kim zit verwikkeld in alle drama met Kanye West. Hij weigert persoonlijke details weer te geven in de show te zetten, en het wordt steeds moeilijker voor Kim om tijd te vinden om de afleveringen te filmen.”

Ook Kylie Jenner heeft haar redenen om op te stappen: volgens de familievriend heeft zij het gevoel dat ze meer dan genoeg genoeg geld verdient aan haar andere zakelijke projecten - zoals een eigen beautylijn -, waardoor ze niet langer bereid is om voor grof geld haar privacy op te geven. “Kylie verdient miljarden met haar producten en sponsordeals. Ze heeft de show niet nodig en heeft net als haar zus Kendall altijd geworsteld met de roem en schijnwerpers. Het filmen van de show betekende dat ze steeds in Los Angeles moest zijn, nu is ze vrij om op vakantie te gaan of Travis Scott te volgen tijdens zijn volgende tour.”

