Waarom Cameron Diaz compleet van de radar verdween TDS

06 januari 2020

14u30 0 Celebrities Het nieuwe jaar kon voor Cameron Diaz (47) niet beter beginnen. De voormalige actrice en haar echtgenoot Benji Madden (40) hebben zopas hun eerste kindje verwelkomd, zo maakte Diaz het blije nieuws bekend via Instagram. Toch kwam haar bekendmaking totaal onverwacht, want Cameron kiest inmiddels al jaren voor een bestaan ver weg van de spotlights. Wat dreef haar te ‘verdwijnen’ uit Hollywood?

Het is je ongetwijfeld niet ontgaan: ondanks haar glansrijke carrière zien we Cameron Diaz dezer dagen nooit meer in films, in tv-programma’s of op de covers van glossy magazines. Hoewel ze op materieel vlak nog steeds van een sterrenstatus mag genieten, een leven als wereldberoemde actrice is (al lang) niet meer aan haar besteed. “Ik ben eigenlijk al met pensioen”, bekende ze in 2018 tijdens de reünie van ‘The Sweetest Thing’, één van de films die Cameron naar het sterrendom katapulteerde. “Ik heb al jaren niet gewerkt, ik doe letterlijk niets. Ik ben vooral een huisvrouw nu.”

Cameron Diaz was nochtans lang één van de meest gevraagde actrices in Hollywood. Ze reeg de filmrollen aan elkaar, en werd door velen geprezen en graag gezien. Ze brak na een modellencarrière in 1994 door met een hoofdrol in ‘The Mask’ naast Jim Carrey en was daarna te zien in verschillende kaskrakers als ‘There’s Something About Mary’, ‘Gangs of New York’ en ‘Being John Malkovich’. Ook verzorgde Diaz de stem van prinses Fiona in de zeer populaire ‘Shrek’-reeks. De laatste grote rol van Cameron dateert uit 2014, toen ze in de film ‘Annie’ de dronken en kwaadaardige Miss Hannigan speelde.

(Lees verder onder de foto)

Tijd nemen

Volgens de actrice maakte ze een einde aan haar bestaan in Hollywood om meer tijd door te kunnen brengen met Good Charlotte-rocker Benji Madden, met wie ze in 2015 trouwde. De twee leerden elkaar een jaar eerder kennen dankzij Nicole Richie, de schoonzus van Benji. “Met Benji trouwen was het beste wat me ooit is overkomen. Mijn man is de beste. Hij is een geweldig mens en hij is mijn geweldige partner”, zei ze. “Pas op, een huwelijk is zeker moeilijk en het is veel werk. Je hebt iemand nodig die bereid is om dat werk met je te delen, want er bestaat geen 60/40-verhouding. Het is 50/50, punt. Altijd.”

Pas op latere leeftijd begon de bekendheid Cameron dwars te zitten. “Ik begon die beroemdheid te ervaren toen ik nog maar 22 was en dat is inmiddels al meer dan 25 jaar geleden, een erg lange tijd”, zei ze tegen InStyle. “De manier waarop ik er naar kijk is dat ik al meer dan de helft van mijn leven aan het publiek heb gegeven. Ik voel dat het oké is om tijd te nemen en zelf te bepalen hoe ik weer de wereld in ga, als ik al besluit om dat te doen.” Die kans lijkt eerder klein. “Ik mis het acteren niet en mijn interesses zijn intussen gewijzigd. Op dit moment focus ik mij op de wereld van wellness en zo.”

(lees verder onder de foto)

Normaal leven

Cameron - die na haar laatste rol met ‘The Body Book’ en ‘The Longevity Book’ twee boeken schreef over gezondheid - neemt alle tijd om haar verdere toekomst uit te tekenen. “Wat ik ook ga doen, het zal iets zijn waar ik gepassioneerd over ben, iets wat moeiteloos aanvoelt.” Ze heeft ook alles behalve spijt te kiezen voor het gezinsleven, ver weg van Hollywood. “Het is leuk dat werkelijk niemand weet wat ik van plan ben. Mijn tijd is helemaal van mij. Ik doe geen films meer en ik hoef niemand iets te geven. Ik doe dit niet meer. Ik leef gewoon mijn leven.”

Hoewel ze publiekelijk bekend maakte dat ze is bevallen, wil Diaz ook hun pasgeboren dochtertje Raddix een ‘normaal’ leven gunnen. “We zijn zo blij, gezegend en dankbaar om dit nieuwe decennium te beginnen met de aankondiging van de geboorte van onze dochter Raddix Madden. Ze heeft meteen onze harten gevangen en ons gezin compleet gemaakt”, schreef ze op Instagram. “We delen geen foto’s of verdere details meer, behalve het feit dat ze echt ontzettend schattig is!”