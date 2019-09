Waarom Britney haar zonen minder mag zien: vader Spears aangeklaagd voor kindermishandeling TDS/KDL

04 september 2019

12u15

Bron: ANP/TMZ 0 Celebrities Zopas raakte bekend dat de voogdijregeling over de kinderen van Britney Spears (37) en haar ex-man Kevin Federline (41) werd aangepast. Een reden voor die wijziging werd niet gegeven, maar nu weet TMZ wél hoe het komt dat Britney haar zonen minder vaak zal zien: v olgens Kevin Federline heeft de vader van Britney Spears hun 13-jarige zoon mishandeld. Jamie Spears zou vorige maand ruzie hebben gekregen met kleinzoon Sean en de jongen ruw hebben vastgegrepen.

Volgens TMZ raakte de tiener niet gewond, maar heeft de politie wel een onderzoek geopend naar het incident. Agenten zouden hebben gesproken met getuigen om te bepalen of ze een zaak kunnen maken van de vermeende mishandeling. Kevin deed de aangifte al op 25 augustus. Het papierwerk kwam aan het licht toen bekend werd dat de zangeres en haar ex-man een nieuwe voogdijregeling hebben laten vastleggen.

Tot op heden waren Sean (13) en Jayden (12) immers even vaak bij hun mama Britney als bij hun vader Kevin, maar daar is nu verandering in gekomen. Vorige week werd officieel vastgelegd dat de jongens nu 30% van de tijd bij Britney zullen vertoeven en 70% van de tijd bij Kevin zullen verblijven. De twee hadden na hun scheiding in 2007 laten vastleggen dat ze allebei precies evenveel tijd kregen met hun twee zoons. De papieren voor de aanpassingen werden ingediend en sindsdien zou de regeling ook al meteen zijn toegepast.

Heftige periode

Een zoveelste klap dus voor Britney, die hoe dan ook al een turbulente periode achter de rug heeft. Ze verbleef eerder dit jaar nog een maand in een gespecialiseerde kliniek om te werken aan haar mentale problemen. Wat er precies speelde, is niet geheel duidelijk. Wel zou het de laatste weken weer een stuk beter met haar gaan. Naast Sean zijn Britney en Kevin overigens ook ouders van Jayden (12).