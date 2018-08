Waarom Brad en Angelina over alles ruzie maken, behalve hun kasteel in Frankrijk Redactie

23 augustus 2018

12u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities De echtscheiding van Brad Pitt (54) en Angelina Jolie (43) is in een onvervalste oorlog uitgemond. Over alles maakt het ex-koppel nu ruzie. Vooral Angelina laat geen kans onbenut om Brad het vuur aan de schenen te leggen. Maar opvallend: over één iets lijken de twee geen ruzie te maken, meldt weekblad TV Familie. En dat ‘iets’ is hun prachtige, Franse ­domein: Château Miraval.

In Hollywood verbaast men zich daar wel over. Ook hun advocaten die de echtscheiding behandelen vinden dit bijzonder vreemd. Je zou toch denken dat zowel Brad als Angelina nu zo gauw mogelijk het chateau willen verkopen waar ze vroeger als gezin op vakantie gingen. Angelina heeft ­sowieso centen nodig. En zo’n wijndomein in Zuid-Frankrijk is een fortuin waard.

"We weten dat Russische, Chinese en Arabische miljardairs maar al te graag Miraval in hun bezit willen krijgen", zegt een belangrijke Franse vastgoedmakelaar. "Ook omdat Brad en Angelina als eigenaars het pand nóg meer uitstraling hebben gegeven, natuurlijk."

Mooi én pijnlijk

Er zijn heel wat persoonlijke redenen waarom het logisch is dat Brad en Angelina zouden beslissen dit historische kasteel van de hand te doen. "Als er iets gevoelig moet liggen, dan toch Château Miraval", zeggen Hollywood­watchers. "Al die zorgeloze vakanties met de kinderen vroeger. Hun huwelijk in de schitterend gerestaureerde kapel van het kasteel... Het zou niet meer dan normaal zijn als Brad en Angelina het domein willen verkopen, zodat ze van al die mooie maar nu vooral pijnlijke herinneringen af zijn. Maar niet dus."

Blijkbaar zijn precies gezinsherinneringen de reden waarom het ex-koppel afziet van een verkoop, ook al zijn er veel geïnteresseerden. Eigenlijk mógen ze niet verkopen.

Een ‘Thuis’

Want wat is nu uitgelekt? De oudste kinderen van Brad en Angelina - Maddox (17), Pax (14), Zahara (13) en Shiloh (12) - willen het idyllische kasteel absoluut niet kwijt.

"Voor hen staat Miraval symbool voor de plek waar ze zo gelukkig geweest zijn", klinkt het bij Charles Perrin, die in dienst van Brad en Angelina wijn verbouwt op het domein. "Ik heb meneer Pitt en mevrouw Jolie recent gesproken. Elk apart verzekerden ze me dat ze Miraval voorlopig niet wegdoen. Omdat ze dat hun kinderen niet willen aandoen. Vooral de oudsten hebben er wondermooie herinneringen aan. Papa en mama die niet hoefden te werken en zich amuseerden met hun kroost in die prachtige omgeving. De kinderen hadden ook het huwelijk van hun ouders op het kasteel mee uitgedokterd. Miraval is voor Maddox, Pax, Zahara en Shiloh de plek die het dichtst bij een ‘thuis’ komt. Zij willen niet dat het verkocht wordt. En dus blijven Brad en Angelina met elkaar verbonden. Via hun kinderen, hun kasteel en... mij. Want ik werk voor hen allebei."

Zevende kind

Charles Perrin verklapt ook dat alle zes de kinderen binnenkort naar Miraval komen: "Waarschijnlijk met de ouders van meneer Pitt. Zij komen wel ­vaker, ze hebben hun eigen vakantiewoning in de voormalige duiventoren. Het echtpaar Pitt-Jolie heeft het kasteel weer een ziel gegeven. Eigenlijk is dit hun zevende kind. En een kind verkoop je niet, ook al ben je dan gescheiden..."