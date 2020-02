Waarom Beyoncé en Jay-Z weigerden recht te staan tijdens volkslied bij Super Bowl TDS

03 februari 2020

10u06

Bron: TMZ/ANP/AD 2 Celebrities Een merkwaardig moment tijdens de 54e editie van de Super Bowl afgelopen nacht: t ijdens de uitvoering van het Amerikaanse volkslied zijn Jay-Z, Beyoncé en hun dochter Blue Ivy blijven zitten op hun stoeltje. Volgens diverse Amerikaanse media wilde het koppel uit protest een duidelijke boodschap uitdragen. Maar dat kan lang niet iedereen op prijs stellen.

Beyoncé en Jay-Z waren met hun dochter Blue Ivy afgezakt naar het Hard Rock Stadium in Miami om er de wedstrijd bij te wonen, maar tijdens het optreden van Demi Lovato bleef het koppel - in tegenstelling tot zowat alle anderen - gewoon zitten. TMZ wist het gebeuren vast te leggen op video, waarna er meteen controverse uitbrak over de beelden.

“Niet alleen zouden Beyoncé en Jay Z door de grond moeten zakken omdat ze tijdens ons volkslied bleven zitten, ze zouden zich nog meer moeten schamen omdat ze zo ook hun kind hebben aangeleerd om onze natie niet te respecteren”, schreef iemand. En ook: “Zittend op hun achterste. Geen respect voor Amerika tijdens het volkslied. Het optreden tijdens de rusttijd was 100 keer beter dan dat van Beyoncé ooit was” of “Jay Z en zijn vrouw hebben de vruchten van dit land geplukt, alles genomen wat ze konden nemen en hier zijn ze dan, zittend tijdens het volkslied.”

Protest

Volgens diverse Amerikaanse media wilde het koppel een statement maken door te blijven zitten. Hun actie deed immers denken aan die van speler Colin Kaepernick, die in augustus 2016 op zijn knie ging zitten toen het volkslied werd gespeeld. Dat deed hij uit protest tegen de raciale ongelijkheid in de VS. Het gebaar werd snel overgenomen door andere sporters en Hollywoodsterren, die op social media foto’s deelden waarop ook zij de kniebeweging maakten. President Donald Trump veroordeelde herhaaldelijk de protesten en riep op tot schorsingen van spelers die weigerden om recht te staan tijdens het volkslied.

Toch zou het volgens sommigen merkwaardig zijn dat Jay-Z en Beyoncé uit protest niet gingen staan zondag, omdat de muziekproducent met zijn label Roc Nation een samenwerking is aangegaan met de organisator van de Super Bowl. De rapper is daardoor een actief onderdeel van Inspire Change, een initiatief dat organisaties steunt die werken aan meer sociale en raciale gelijkheid in de VS, én heeft de halftime-show zelfs mede geproduceerd.

Het volkslied werd dit jaar gezongen door Demi Lovato. Het was haar tweede grote optreden sinds haar comeback nadat ze in 2018 een overdosis heroïne had genomen. Afgelopen week zong ze ook al op de Grammy’s. Het zingen van The Star-Spangled Banner voorafgaand aan de Super Bowl is een van de grootste optredens die een Amerikaanse ster mag doen. Onder anderen Lady Gaga, Christina Aguilera en Pink gingen de zangeres voor.

Bekijk hier de bewuste beelden: