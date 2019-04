Waarom Audrey Hepburn weigerde om Anne Frank te spelen in biopic, ondanks smeekbede van Anne’s vader SD

06 april 2019

In 1959 werd 'Het Dagboek van Anne Frank' omgetoverd tot een Hollywoodfilm. Voor de hoofdrol hadden regisseur George Stevens en Anne's vader Otto Frank één actrice in gedachten zo blijkt: Audrey Hepburn. Zij weigerde de iconische rol echter.

Het zal je misschien verbazen, maar eigenlijk hebben Audrey Hepburn en Anne Frank veel gemeen. Ze hadden ongeveer dezelfde leeftijd, leefden zo'n 96 kilometer van elkaar verwijderd (Anne in Amsterdam, Audrey in Arnhem) en leden allebei onder de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het enige verschil was dat Anne joods was. Dat schrijft Robert Matzen in zijn boek ‘Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II’.

Hepburn vertelde zelden over haar tijd in Arnhem. Zoals de rest van de Nederlanders bracht ze veel tijd door in een kelder vanwege de bombardementen en leed ze honger vanwege het voedseltekort. Maar ze verloor ook haar oom, Otto van Limburg Stirum. De magistraat steunde het naziregime niet en werd daarom op 15 augustus 1942 geëxecuteerd. Het is een gebeurtenis die ook beschreven staat in ‘Het Dagboek van Anne Frank’, zegt Matzen, en dat vertelde Hepburn zelf ook. “Ik heb aangeduid waar ze schreef: ‘Vijf gijzelnemers zijn vandaag doodgeschoten’. Dat was op de dag dat mijn oom werd doodgeschoten. In de woorden van dat kind las ik wat in mijn leefde en nog steeds zit. Dat kind dat opgesloten zat ... had een heel verslag geschreven van alles wat ik meegemaakt had en gevoeld had.”

(Lees verder onder de foto.)

Het is waarschijnlijk vanwege die overeenkomsten dat regisseur George Stevens en Anne’s vader Otto in 1959 aan Audrey Hepburn vroegen om Anne te spelen in de Hollywoodfilm die ze zouden maken. Maar Audrey weigerde. “Ik werd er opnieuw zo door getroffen, dat ik zei dat ik er niet mee zou kunnen omgaan”, vertelde Hepburn later. “Het is een beetje alsof het met mijn zus zou zijn gebeurd. Op een bepaalde manier was ze mijn zielenzuster.”

Uiteindelijk ging de rol naar Millie Perkins.