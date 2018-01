Waarom Amerikaanse president zeker niet welkom is op bruiloft Harry en Meghan: "Hij gaat er zijn eigen Trump-show van maken" MVO

07u40 0 Photo News Donald J. Trump Celebrities De kans dat prins Harry de Amerikaanse president Donald Trump uitnodigt op zijn huwelijk in mei is nihil. Maar dat weerhoudt Britse en Amerikaanse media er niet van om driftig te speculeren over de mogelijkheid. In Daily Mail heeft nu ook journalist Michael Wolff, die pas een vernietigend boek over Trump schreef, een duit in het zakje gedaan. Hij waarschuwt dat Trump het hele huwelijksfeest zou kapen en domineren mocht hij worden gevraagd.

Wolff is dezer dagen wereldnieuws vanwege zijn boek 'Fire and Fury: Inside Trump's White House', waarin de Amerikaanse president wordt neergezet als een dom, verwend kind en niet als de 'geniale man' die hij zelf gelooft te zijn. Voor zijn vertrek naar Engeland speculeerde Wolff hardop over de impact van Trump op de koninklijke bruiloft. "Hij zal de koningin en Buckingham Palace tot onderdeel van de Trump-show maken. Hij zal alle aandacht opeisen en geen genoegen nemen met een ondergeschikte rol."

Prins Harry heeft nog niets verklapt over de gastenlijst, maar eerder is al duidelijk geworden dat daarop eerder Michelle en Barack Obama zullen prijken, dan de huidige bewoner van het Witte Huis. Harry heeft persoonlijke banden met het voormalige presidentspaar.

Overschaduwen

Trump daarentegen zou alleen al vanwege de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en het onvermijdelijke maatschappelijke en politieke protest het hele huwelijk overschaduwen. Dat is nog afgezien van het feit dat het nog nooit eerder gebeurd is dat een Amerikaanse president aanwezig is bij een koninklijke bruiloft. Laat staan de bruiloft van iemand zo laag in de pikorde - tegen die tijd zesde in de lijn van troonopvolging - als prins Harry.

De discussie in Londen is dan ook niet over Trump als bruiloftsgast, maar of het zelfverklaarde genie Trump welkom is als staatsgast. Premier Theresa May dacht er vorig jaar goed aan te doen de net aangetreden president meteen namens de koningin uit te nodigen voor een staatsbezoek, maar dat is ongetwijfeld tot opluchting van de Queen voorlopig in de ijskast gezet. Mede omdat veel Britten hem niet op visite willen hebben. Ook al een reden om hem niet te verwachten bij Harry en Meghan. Die laatste heeft al genoeg te stellen met haar familie.