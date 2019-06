Vurige familievetes: ook deze sterren ontsnappen er niet aan SD

10u00 0 Celebrities Dat een familiale band niet altijd een reden is om goed overweg te kunnen, bewezen Sven De Ridder en zijn vader Ruud onlangs nog. Dat een familiale band niet altijd een reden is om goed overweg te kunnen, bewezen Sven De Ridder en zijn vader Ruud onlangs nog. Ruud weigerde om zijn zoon uit te nodigen op het afscheid van het Echt Antwaarps Teater, en dat kwetste Sven . Maar de De Ridders zijn niet de enigen bij wie het er af en toe bovenarms op zit. Ook deze acht familiebanden zijn behoorlijk onder druk te komen staan de afgelopen jaren.

Jay-Z & schoonzus Solange

Na het Met Gala in 2014 kroop Jay-Z samen met zijn vrouw Beyoncé en zijn schoonzus Solange in een hotellift. De beveiligingscamera’s in de lift konden vastleggen hoe Solange eerst een discussie begon met de rapper, terwijl Beyoncé stilletjes in een hoekje bleef staan. Daarna ging de jongste zus helemaal door het lint en begon ze hem te schoppen en te slaan. Een beveiligingsagent probeerde haar krampachtig tegen te houden. Het trio heeft nooit verteld wat er nu echt gebeurd is in de lift. Volgens sommige berichten zou Solange kwaad geworden zijn omdat Jay-Z zonder Beyoncé nog naar een after-party wilde gaan. Anderen beweren dan weer dat ze er niet mee kon lachen dat hij op het Met Gala lange tijd erg intiem met ontwerpster Rachel Roy had staan praten.

Die theorie lijkt het meest waarschijnlijk, aangezien Beyoncé twee jaar later het album ‘Lemonade' uitbracht, waarin ze de ontrouw van Jay-Z aan het licht bracht. Volgens heel wat fans was Rachel Roy ‘Becky with the good hair’ - de minnares van Jay-Z.

Ariel Winter & moeder Crystal

In oktober 2012 vroeg de 14-jarige Ariel Winter, bekend van ‘Modern Family’, een contactverbod aan voor haar moeder Crystal Workman. Ze beschuldigde haar van fysiek en verbaal geweld. Haar oudere zus, Shanelle Gray, kreeg het tijdelijke hoederecht over Ariel. Tijdens de rechtszaak haalde Gray aan dat Ariel enkele keren bijna ontslagen werd bij ‘Modern Family’ vanwege de inmenging van haar moeder. Er kwamen ook verhalen naar boven dat Ariel’s collega’s haar stiekem eten toestopten omdat Crystal weigerde haar dochter te voeden. Volgens Crystal begonnen alle problemen toen ze de 14-jarige Ariel in bed betrapte met haar toenmalige vriendje Cameron Palatas, die toen 18 was.

Nog voor Ariel 18 jaar oud was, werd ze wettelijk geëmancipeerd. Ze heeft geen relatie meer met haar moeder.

Beyoncé & papa Mathew

De relatie tussen Beyoncé en haar vader Mathew Knowles is altijd al ingewikkeld geweest. Al sinds de beginjaren van de zangeres bij het groepje Girls Tyme - dat later Destiny’s Child werd - was Mathew de manager. Niet alleen nam hij de belangrijkste beslissingen, hij zorgde er ook voor dat hij er behoorlijk wat aan verdiende. Maar ook thuis was niet alles koek en ei: meerdere keren verliet Mathew moeder Tina om daarna met hangende pootjes terug te keren. In 2011 scheidden Beyoncé’s ouders dan, nadat bekend geraakt was dat Mathew een kind verwekt had bij een minnares. Datzelfde jaar ontsloeg Beyoncé haar vader ook als manager. De relatie bleek zo erg beschadigd, dat Beyoncé en Solange in 2013 weigerden om Mathew’s huwelijk met Gena Avery bij te wonen. De zusjes waren wel bij het tweede huwelijk van moeder Tina met Richard Lawson in 2015. Toen Beyoncé haar album ‘Lemonade’ uitbracht, vermoedden heel wat fans dat de teksten niet (alleen) over echtgenoot Jay-Z gingen, maar ook over papa Mathew. Meer bepaald het nummer ‘Daddy Lessons’ riep vraagtekens op.

Angelina Jolie & papa Jon

Acteur Jon Voight en zijn partner Marcheline Bertrand gingen uit elkaar toen hun dochter Angelina Jolie slechts twee jaar oud was. De oorzaak van de breuk? Voight had een affaire. Volgens Angelina voedde Marcheline haar en haar broer Jamie alleen op. In 2002 vertelde Jon aan Access Hollywood dat zijn dochter “mentale problemen” had. Angelina kon daar uiteraard niet mee lachen en antwoordde: “Ik wil de redenen waarom ik zo'n slechte relatie heb met mijn vader niet openbaar maken. Ik wil alleen zeggen dat, zoals elk kind, mijn broer Jamie en ik het fijn gevonden zouden hebben om een warme en liefdevolle relatie met onze vader te hebben. Maar na al deze jaren ben ik ervan overtuigd dat het niet gezond voor me is om in de nabijheid van mijn vader te zijn, zeker nu ik zelf verantwoordelijk ben voor een eigen kind.” Ze liet later de achternaam ‘Voight’ wettelijk schrappen.

Tegenwoordig lijkt het echter beter te gaan tussen Angelina en Jon. In 2017 vertelde ze in een podcast: “Jon en ik hebben elkaar leren kennen - via de kleinkinderen - en we krijgen een hele nieuwe relatie. Hij begrijpt heel goed dat ze op dit moment een grootvader nodig hebben (Jolie was toen net uit elkaar met Brad Pitt, red.). Ik moest onlangs naar een therapiesessie, en hij kwam langs. Hij kent de regels: laat ze niet met je spelen. Wees gewoon de coole grootvader die creatief is, doe wat dingen met ze, vertel verhalen en lees een boek in de bibliotheek.”

Eminem & mama Debbie

Wie wilde weten hoe Eminem over zijn moeder, Debbie Mathers-Briggs, dacht, hoefde alleen maar naar zijn nummers te luisteren. Daarin ging de rapper in detail in op hun slechte relatie, haar druggebruik, en het feit dat hij verantwoordelijk was voor de opvoeding van zijn broer. In 1999 had Debbie het wel gehad met al die beschuldigingen, en klaagde ze de toen 26-jarige Eminem aan voor laster “in verschillende interviews, door te impliceren dat ze een onstabiele drugsverslaafde was”. Ze vroeg 10 miljoen dollar schadevergoeding. Debbie ontkende ook de meeste van Eminems beweringen in haar memoires ‘My Son Marshall, My Son Eminem’, die ze in 2008 uitbracht. “Ik was niet blij wanneer hij een heel nieuw leven voor zichzelf verzon - welke moeder wil bekendstaan als een pillenverslaafde alcoholiste die leeft van de welzijnszorg? Om je de waarheid te zeggen: het brak mijn hart. De leugens waren zwaar en kwamen snel, en niet alleen van Marshall. Ik denk dat hij de goede momenten gewoon vergat.”

Adele & vader Mark

Ook tussen Adele en haar vader Mark Evans liep het behoorlijk mis. Ze vervreemden van elkaar toen de zangeres twaalf jaar oud was, en dat valt te wijten aan Marks alcoholverslaving, gaf hij in 2011 toe. “Ik dronk elke dag twee liter wodka of zeven à acht pintjes Stella.” De verslaving begon toen zijn vader, Adele’s grootvader, in 1999 overleed. Mark greep naar de drank om zijn verdriet te verwerken. “En de hele tijd dacht ik: ‘Hoe kan ik Adele dit aandoen?’ Ik wist dat ze haar grootvader even hard miste als ik, want ze hadden een sterke band. Ze hield van hem. Maar ik kon alleen maar drinken, en ik schaam me daar erg voor. Ik had zoveel pijn dat ik niet verder kon kijken dan mezelf en hoe ik me voelde. Ik was er niet voor mijn dochter toen dat nodig was en daar heb ik nog steeds elke seconde van de dag spijt van."

Dat ook Adele haar vader nog niet vergeven heeft, blijkt uit een speech die ze in 2017 gaf toen ze een Grammy won voor ‘Hello’. Toen bedankte ze haar manager Jonathan Dickins: “We werken al tien jaar samen en ik houd van je alsof je mijn vader bent”, klonk het toen. “Ik houd niet van mijn vader, zie je, maar ik houd van je alsof je mijn vader bent.” Pijnlijk.

Leighton Meester & moeder Constance

Leighton Meester werd geboren in de gevangenis, waar haar moeder, Constance Meester, een straf uitzat voor drugshandel. Later kon de familie amper overleven, vaak enkel geholpen door het geld dat Leighton kon binnenbrengen met modellenwerk en acteerklusjes. In 2011 werd Alexander, Leighton’s broer, zwaar ziek. De actrice, die ondertussen beroemd geworden was dankzij de serie ‘Gossip Girl’, voorzag haar moeder maandelijks van 7.500 dollar om hem te verzorgen. Maar Constance was niet tevreden, en wilde dat Leighton 10.000 dollar per maand zou storten, anders zou ze via de rechtbank een schadevergoeding van 3 miljoen dollar eisen. Daarnaast beweerde ze dat de actrice haar geslagen zou hebben. Leighton spande dan zelf een rechtszaak aan tegen haar moeder en beweerde dat ze het geld aan zichzelf spendeerde in plaats van aan haar zoon en er plastische chirurgie en Botox mee betaalde. In 2012 won Leighton de rechtszaak. Ze wilde geen geld, enkel dat haar moeder uit haar leven zou verdwijnen.

Kate en Oliver Hudson & papa Bill

Kate Hudson en haar broer Oliver hebben niet veel op met hun biologische vader Bill. Kate was slechts 18 maanden oud toen hun ouders - actrice Goldie Hawn en acteur Bill Hudson - uit elkaar gingen, en veel contact hadden de twee kinderen niet meer met hun verwekker. Kate zei daar zelfs eens over: “Mijn biologische vader kent het verschil niet tussen mij en een gat in de muur.” Ook Oliver koesterde wrange gevoelens voor Bill. Op vaderdag 2015 schreef hij op Instagram bij een foto van zichzelf, Kate en hun vader: “Gelukkige verlatingsdag!” En enkele dagen later zette hij dan een foto van zichzelf en Kurt Russell, de vriend van hun moeder, online. “Gelukkige vaderdag, pa”, schreef hij erbij. Ook Kate deelde een foto van Kurt, waarbij ze schreef: “Pa, gewoon ... Dank je. En gelukkige vaderdag, ik hou van je!”

Bill was niet zo blij met de acties van zijn kinderen en zei tegen de Daily Mail: “Ik zeg nu tegen hen: ‘Ik laat jullie vrij.’ Ik heb vijf kinderen, maar nu beschouw ik mezelf als een vader van drie. Ik zie Oliver en Kate niet langer als mijn kinderen. Ik wil hen ook vragen om de naam ‘Hudson’ te gebruiken. Ze maken niet langer deel uit van mijn leven. Die post op Instagram van Oliver was een gemene, voorbereide aanval. Hij is dood, wat mij betreft. Net als Kate. Ik rouw om hun verlies, ook al lopen ze nog over deze aarde.” Harde woorden, al lijken ze niet zo definitief als ze klinken. Onlangs vertelde Oliver dat hij toch opnieuw praatte met Bill: “Ik heb een geweldige babbel van drie uur lang gehad met hem. En we sms’en en proberen elkaar te zien. Misschien kunnen we iets herstellen ...”