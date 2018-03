VTM wist op voorhand al dat Pieter Loridon 'Sterren op de Dansvloer' zou winnen MVO

Herinnert u zich 'Sterren op de Dansvloer' nog? De competitie van 2007 werd gewonnen door Pieter Loridon, maar dat wist VTM al veel eerder dan het grote publiek. "Ik was zo populair dat de zender al vijf weken op voorhand wist dat ik zou winnen", bekent hij op Radio 1.

De voormalige basketbalspeler had eerst nochtans zijn twijfels over een deelname. “Ik wou eerst niet meedoen, tot ik met de Deense doelman Peter Schmeichel sprak. Die had in Engeland meegedaan aan een gelijkaardig programma.” Uiteindelijk was het al lang op voorhand duidelijk dat hij met de overwinning aan de haal zou gaan.

Sindsdien had hij de smaak voor tv te pakken, en deed hij ook mee aan het datingprogramma 'Wie kiest Pieter'? "Ik heb twintig leuke mensen ontmoet", legt hij uit. "En het betaalde goed."

Toch is Loridon achteraf gezien niet bij met bepaalde sommen die hij heeft aangenomen. Zo kreeg hij 20.000 euro voor zijn trouwfoto's. Het huwelijk met de Deense, in 2010, duurde maar negen maanden. "Dat geld voor die trouwfoto’s was een fout. Vanaf dat moment ben je vogelvrij."