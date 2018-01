VTM verspreidt de eerste beelden: hier is Bo Van Spilbeeck



KDL

10u50 4940 Celebrities Gisteren heeft VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck (58) bekend gemaakt dat hij definitief als vrouw door het leven wil gaan. “Het wordt wennen, maar ik hoop dat de kijkers dit gaan aanvaarden”, vertelde Bo, zoals Boudewijn vanaf nu heet. Hij ging deze ochtend voor het eerst als vrouw naar het werk.

Boudewijn wilde al van toen hij acht jaar oud was een meisje zijn, maar hij onderdrukte die gevoelens uit schrik voor de reacties, uit liefde voor z’n job en gezin, die hij vreesde te verliezen. Maar nu is de tijd gekomen dat Bo eindelijk zichzelf wil zijn. “Ik begrijp dat het tijd zal vragen bij mensen om te wennen aan mijn nieuwe verschijning”, vertelde Bo in een eerste reactie. “Maar ik hoop dat de kijkers het zullen aanvaarden, en vooral dat ze mij in de eerste plaats zullen blijven zien als dezelfde journalist die helder en correct verslag uitbrengt. Ik kan maar hopen dat mensen mij even geloofwaardig zullen vinden als vrouw.” Vandaag, dinsdag was de grote dag voor Bo. Eén dag na de bekendmaking mocht iedereen kennismaken met Bo Van Spilbeeck.