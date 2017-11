VRT zet samenwerking met Bart De Pauw (49) stop na klachten over grensoverschrijdend gedrag FT

19u06 0 RV Bart De Pauw werkte liefst 30 jaar voor de openbare omroep. Celebrities VRT heeft de samenwerking met tv-figuur Bart De Pauw (49) met onmiddellijke ingang stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft De Pauw zelf laten weten via e-mail en verklaart hij ook in een videoboodschap. "Het gaat niet over fysieke aanrandingen, laat dat duidelijk zijn."

De Pauw, nooit verlegen om een grapje, is bloedserieus. "Dit is een mededeling die ik niet graag doe", start hij zijn videoboodschap. "Maar de omstandigheden dwingen me ertoe. Voor alle duidelijkheid: dit is geen grap."

De VRT-directie heeft deze week beslist de samenwerking met De Pauw na liefst 30 jaar onmiddellijk stop te zetten. Hij zal niet meer als schermgezicht te zien zijn, maar zal ook niet meer als programmamaker voor VRT werken. Dat bevestigt VRT aan onze redactie. "De enige reden die de directie me gaf, zijn een aantal anonieme berichten die zijn binnengelopen in nasleep van de #MeToo-schandalen", zegt De Pauw.

Sms'en met flirterige toon

De Pauw wil duidelijk maken dat het niet gaat over fysieke aanrandingen. "Het gaat wel om mijn gedrag en hoe ik met mijn medewerkers omga. Vooral dan om sms-verkeer met flirterige toon en zelfs stalking", zegt hij. "Ik weet niet waar het over gaat en of het deel uitmaakt van een groot verhaal. Ik kan zelf niet checken of de verhalen waar of onwaar zijn. Ik heb niet de kans gekregen om mij te verdedigen."

Ik weet niet waar het over gaat en of het deel uitmaakt van een groot verhaal. Ik kan zelf niet checken of de verhalen waar of onwaar zijn. Ik heb niet de kans gekregen om mij te verdedigen Bart De Pauw

"VRT heeft me duidelijk laten weten dat het niet gaat over schuld of onschuld", vervolgt De Pauw nog. "Het risico op mogelijke controverse is al genoeg om een samenwerking van 30 jaar af te breken. Ik heb jarenlang programma's gemaakt met mannen én vrouwen - heel veel vrouwen. Altijd met respect voor hen, voor iedereen. Mijn collega's kennen me allemaal als grappenmaker, zeveraar, iemand heel onstuimig - misschien soms flirterig, maar ik heb nooit nooit nooit de bedoeling gehad om iemand te kwetsen met mijn gedrag. Integendeel. Als dat wel gebeurd is, wil ik me daar ongelofelijk hard voor excuseren. De lucht rond mij is zo troebel dat ik dit héél graag opgeklaard zie."

Moeilijke stap

Ook VRT zelf bracht het nieuws naar buiten en kwam met een statement. "Het was voor de betrokkenen een moeilijke stap om hierover te getuigen, een stap waarvoor we bij VRT veel respect hebben. Deze ernstige getuigenissen stroken niet met de integriteitswaarden die voor VRT essentieel zijn. Daarom werd eerder deze week de weloverwogen beslissing genomen om de samenwerking met Bart De Pauw stop te zetten." VRT zegt nog dat hun vertrouwen is geschaad.

Deze ernstige getuigenissen stroken niet met de integriteitswaarden die voor VRT essentieel zijn VRT

Woordvoerder Bob Vermeir benadrukt nogmaals dat de openbare omroep geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag tolereert: “Gevallen van grensoverschrijdend gedrag nemen we ernstig, en worden discreet en in vertrouwen behandeld. We geven geen details over de inhoud van de meldingen. Dit uit respect voor alle betrokkenen. We steunen mensen die te maken krijgen met dergelijk gedrag en moedigen hen aan om hiervan melding te doen bij onze preventie-adviseur.”

Productiehuis Koekentroef

De samenwerking met productiehuis Koekentroef!, waar De Pauw een bepalende rol heeft, wordt ook opnieuw bekeken. “Aangezien De Pauw als presentator, regisseur, acteur, bedenker, bij elke productie van Koekentroef! betrokken is, schorten we de samenwerking voorlopig op. We staan open voor een dialoog met het productiehuis om tot een constructieve oplossing te komen voor toekomstige producties”, aldus VRT-woordvoerder Vermeir nog.