VRT-top is niet blij met videoboodschap Bart De Pauw: "In snelheid gepakt" Redactie

19u57 4 Youtube Bart De Pauw deelde zijn ontslag mee via een videoboodschap op YouTube. Celebrities De VRT-top is absoluut ‘not amused’ met de manier waarop Bart De Pauw zelf zijn ontslag aankondigde in een filmpje op internet. "We zijn in snelheid gepakt door De Pauw die plots eenzijdig bericht over de stopzetting van de samenwerking’", aldus VRT-woordvoerder Bob Vermeir.

De manier waarop De Pauw over zijn ‘probleem’ praatte, wekte bij heel wat lezers zelfs de indruk dat het een filmpje was om een nieuwe reeks aan te kondigen. "Precies daarom hebben we een uitgebreid en heel erg duidelijke reactie de wereld ingestuurd", aldus nog Vermeir.

Naast de onmiddellijke stopzetting van de samenwerking met De Pauw, beraadt de VRT zich over alle mogelijke gevolgen van deze beslissing. Wellicht wordt zondag al de uitzending van ‘Twee tot de zesde macht’ geschrapt. Ook de toekomst van de fictiereeks ‘It’s Showtime’ die al op Telenet te zien was, maar nog door de VRT moet worden uitgezonden, is nu plots onzeker. "Ook hier beraden we ons nog", aldus nog de VRT.