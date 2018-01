VRT-icoon Tante Terry (86) overleden SPS/HL

30 januari 2018

16u07

Bron: Belga 5185 Celebrities In het Imeldaziekenhuis van Bonheiden is de legendarische omroepster en tv-presentatrice Tante Terry op 86-jarige leeftijd overleden. Ze presenteerde in de jaren 60 en 70 'Klein, klein kleutertje' op de toenmalige BRT. Nadien werkte ze nog voor VTM. Tante Terry was ook actief als presentatrice van modeshows en deed optredens voor bejaarden.

Terry Van Ginderen heette eigenlijk Esther Verbeeck en volgde een opleiding tot stenodactylo, in vier talen, en hulpboekhoudster. Na haar studies huwde ze met Antwerp-voetballer Jos Van Ginderen.

Haar bekende voornaam Terry kreeg ze destijds van de toenmalige tv-directie. Die vond Esther te Frans klinken en koos voor Terry. Zo heette ook het hoofdpersonage in ‘On the waterfront’, de allereerste film die Esther moest aankondigen. Samen met Paula Semer en Nora Steyaert was zij in de jaren vijftig een van de pioniers bij de NIR. Bij de toenmalige openbare omroep maakte zij vanaf 1954 deel uit van de eerste lichting omroepsters.

De bijnaam ‘Tante Terry’ kwam er vanzelf, toen ze met Bob Davidse (beter bekend als nonkel Bob) samenwerkte voor de toenmalige jeugdprogramma’s, zoals ‘Kom toch eens kijken’ en ‘Tiptop’. Door die job kon ze veel reizen en grote sterren interviewen, zoals The Rolling Stones. Iets waar ze later erg trots op bleef. Vanaf 1961 debuteerde ze als een soort Samson & Gert avant la lettre met haar sprekende en zelf ontworpen eekhoorn Kraakje (met de stem van Chris Lomme en Monique Delvaux) in een dagelijks programma voor de allerkleinsten: ‘Klein Klein Kleuterken’. Voor dat programma had ze geen redactie en moest ze vooral veel improviseren. Als tv-pionier bleef ze daarnaast multi-inzetbaar. Zo leverde ze een paar keer commentaar bij het ‘Eurovisie Songfestival’.

In 1979 werd ze ontslagen na een carrière van 24 jaar als schermgezicht bij de openbare omroep. Ze ging aan de slag in het bedrijf van haar zoon, maar bleef actief in de showbizz. Zo bracht ze tal van luister-elpees met sprookjes en kinderliedjes uit. Ze bleef ook optreden. Met haar liedjesprogramma ‘Ohne Mann Show’ toerde ze met succes door Wallonië en Duitsland.

Als zakenvrouw vond ze helemaal haar draai, maar ze bleef toch ook tal van events organiseren en presenteren, vooral voor ouderen. Heel even was ze manager van Sylvie Melody, nadien bekend als Silvy De Bie en zangeres van Sylver. Bij de start van VTM in 1989 maakte ze een comeback op tv en achter de schermen. Zo sprak ze onder andere de stem in van het kinderprogramma ‘Tsilp de mus’, maar jureerde ze ook in programma’s als ‘Nu of nooit’. In 1993 overleed haar echtgenoot vrij onverwacht.

Esther Verbeeck onderging in november nog een hartoperatie, maar overleed aan de gevolgen van een longontsteking in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Ze werd 86 jaar en laat een zoon, schoondochter en kleinzoon na.