VRT-gezichten blikken met veel nostalgie terug op 20 jaar Ketnet: "Heel mijn jeugd verliefd geweest op Kulderzipken"

Vrijdag 1 december wordt Ketnet 20 jaar. En dat wordt een week lang gevierd! Vandaag, maandag, delen enkele VRT-gezichten de mooie en nostalgische herinneringen die ze hebben aan 20 jaar Ketnet.

Sporza-journalist Ruben Van Gucht was dol op 'Samson & Gert'

"Er zijn de voorbije 20 jaar heel wat fantastische programma's geweest op Ketnet. Ik denk aan Kulderzipken en aan Dag Sinterklaas. Maar ik heb uiteindelijk voor Samson & Gert gekozen en ik heb daar een goede reden voor. Het is ongeveer 20 jaar geleden dat ik nog een aflevering gezien heb en nog altijd kan ik die nummers perfect meezingen. Dus dat die liedjes nog altijd in mijn hoofd zitten na 20 jaar, dat is bijzonder straf!", zegt Ruben, die de daad bij het woord voegt.

Cathérine Vandoorne van 'De Madammen' is fan van de humor van Hugo Matthysen

"Ik beleef Ketnet nu volop met mijn dochter van vijf. En één van onze favoriete programma's is 'Kulderzipken'. Met prinses Prieeltje, het prinsesje dat wel eens vuilgebekt en stoer wil zijn. Ik kijk ook heel graag mee omdat er een soort van gelaagdheid inzit. In de humor van Hugo Matthysen. Het is zo leuk om als ouder met je kleine spruit mee te kijken en die gelaagdheid te ervaren. Dat is puur genieten!"

'Samson en Gert' hield MNM-dj Tom De Cock bezig op zondagochtend

"Mijn sterkste herinnering aan de vroege Ketnet-jaren is zeker en vast 'Samson & Gert'. Ik ben echt van de Samson-generatie en elke zondagochtend trippelden mijn zus en ik op kousenvoetjes naar de televisie om daar met ons koffiekoekje rustig naar 'Samson & Gert' te kijken. Het enige jammere is dat mijn ouders het woord 'Samsonseks' nooit gekend hebben. Want zij hebben een bakkerij. En ze waren vooral heel erg blij dat Samson & Gert er waren om hun kinderen bezig te houden terwijl zij hard aan het werken waren."

Studio Brussel-dj Eva De Roo was verliefd op Kulderzipken

"Ik heb geen seconde moeten nadenken. 'Kulderzipken' is sowieso mijn favoriete Ketnet-programma aller tijden. Ik ben heel mijn jeugd verliefd geweest op Michaël Pas, op Kulderzipken. Ik begon al mijn dromen met dat ik Prieeltje was op die schommel en dat 'Kulderzipken' voor mij radslagen deed. Wij hebben alle DVD's en kijken daar met het gezin nog altijd naar en citeren te pas en te onpas uit 'Kulderzipken'. Ik ben wel twee keer teleurgesteld geweest. Ik ben naar de tentoonstelling geweest en toen zag ik dat dat kasteel helemaal niet echt was, maar een kleine maquette. En toen ik op VRT begon te werken, stond ik plots in de lift met Michaël Pas en toen kwam die tot aan mijn navel en toen was mijn liefde misschien een beetje over... Maar ik vind het een topserie en ga ernaar blijven kijken, dat weet ik zeker!"

Canvas-gezicht Kathleen Cools keek met haar zoon naar 'Dag Sinterklaas'

"Ik zou Ketnet willen bedanken voor 'Dag Sinterklaas'. Ik heb daar heel veel naar gekeken met mijn drie kinderen. Alleen al de begingeneriek met dat typische muziekje, de sneeuwvlokken die naar beneden vielen. En dan natuurlijk op de daken de Sint op zijn paard en Zwarte Piet. De reeks was opgebouwd rond voor de hand liggende vragen, maar dat maakt ze net zo goed. Zoals bijvoorbeeld 'waarom is Zwarte Piet zo zwart?'. En opmerkelijk genoeg werd daar toen al het juiste antwoord op gegeven...

Heel wat Ketnet-programma's van het eerste uur zijn vanaf nu ook te bekijken via het webplatform VRT NU en in de Telenet TV-theek.