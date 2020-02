Vrouwenhaat, mishandeling en seksueel geweld: onthutsend rapport doet Victoria's Secret wankelen TDS

07 februari 2020

10u00

Bron: New York Times 42 Celebrities Jarenlang werd Victoria’s Secret geassocieerd met sensuele vrouwelijkheid. De catalogus en modeshows van het lingeriemerk waren razend populair, voor de modellen betekende de titel van ‘Angel’ meteen een garantie op het sterrendom. Maar achter de schermen van het bedrijf waren machtige mannen verantwoordelijk voor een diepgewortelde cultuur van vrouwenhaat, mishandeling en seksuele intimidatie. Dat schrijft The New York Times in een vernietigend rapport op basis van interviews met meer dan 30 huidige en voormalige leidinggevenden, werknemers en modellen, evenals confidentiële documenten en gerechtelijke dossiers.

Vooral Ed Razek, decennia lang één van de topmanagers van L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret, wordt onder de loep genomen door de krant. Hij werd de afgelopen jaren diverse keren aangeklaagd voor allerlei misstappen. Zo probeerde Razek meermaals modellen te kussen en vroeg hij hen om op zijn schoot te gaan zitten. Bij de Victoria’s Secret-modeshow van 2018 ging hij nog een stapje verder, door het kruis van één van de modellen ongewenst te betasten.

Ook tijdens een pasbeurt voor een modeshow op tv ging hij zijn boekje te buiten. Model Bella Hadid werd toen van kop tot teen gemeten voor het ondergoed dat ze moest showen. Volgens drie getuigen zat Razek op een bankje te kijken naar het gebeuren, toen hij plots zei: “Vergeet het slipje. Ik ben benieuwd of de zender Hadid ook zo over de catwalk zou laten lopen met die perfecte tieten.” Tevens stellen de getuigen dat Razek tijdens die bewuste pasbeurt ook zijn hand op het geslachtsdeel van een ander model heeft gelegd.

Macht in handen

Razek was verantwoordelijk voor het selecteren van de supermodellen, de zogenaamde ‘Angels’, en trok alle macht naar zich toe. Hij herinnerde modellen er vaak aan dat hun carrière in zijn handen lag. En model Alyssa Miller beschreef de topman als iemand die “giftige mannelijkheid” verspreidde op de werkvloer.

Een medewerker was verontwaardigd over het gedrag van Razek en diende een klacht in bij de personeelsafdeling van L Brands. De werknemer verzamelde vervolgens een dossier - waarvan The Times een kopie in handen heeft - dat tientallen beschuldigingen bevatte, onder meer voor pestgedrag, vernederende opmerkingen en het lastigvallen en ongepast betasten van vrouwen.

Miljardair Leslie Wexner, de oprichter en grote baas van moederbedrijf L Brands, werd gewaarschuwd voor het ongepaste gedrag van zijn topman. Toch greep hij niet in. Sommige vrouwen die klacht neerlegden werden geconfronteerd met vergelding. Eén model, Andi Muise, zei dat Victoria’s Secret haar nog weigerde in te huren voor modeshows, nadat ze niet inging op de avances van Ed Razek en aan de alarmbel trok.

Negatief beeld

De getuigenissen van de modellen en werknemers schetsen een weinig ontluisterend beeld van Victoria’s Secret, dat wanhopig zijn imago probeert op te poetsen na jaren van schandalen en teruglopende verkoop. Het lingerielabel wordt al een tijdje bekritiseerd voor het promoten van modellen van een bepaald lichaamstype, terwijl consumenten openlijk meer diversiteit en thema’s als vrouwelijke empowerment eisen. De kritiek op de handelswijze van het bedrijf ging in 2018 de wereld rond, toen Razek zei dat hij nooit plus size-modellen of transgenders zou casten voor een modeshow van Victoria’s Secret.

Ook in 2019 kreeg het imago een flinke deuk: Leslie Wexner, de oprichter van L Brands, had hechte banden met seksmisdadiger Jeffrey Epstein. De miljardair beheerde het vermogen van de bedrijfsleider, en kon ‘in ruil’ enkele jonge vrouwen strikken door zich voor te stellen als recruiter voor Victoria’s Secret-modellen. Wexner heeft sindsdien spijt betuigd over zijn contacten met Epstein. En in november 2019 werd de jaarlijkse Victoria’s Secret Fashion Show geannuleerd, nadat het bedrijf aankondigde dat het zijn waarden en normen zou “heroverwegen”.

“Totaal onwaar!”

Naar aanleiding van het rapport heeft Razek een verklaring gegeven waarin alle aantijgingen worden ontkend. “De beschuldigingen in dit rapport zijn categorisch onwaar, verkeerd geïnterpreteerd of uit hun context getrokken. Ik heb het geluk gehad om met talloze modellen van wereldklasse en getalenteerde professionals te werken en ben erg trots op het wederzijdse respect dat we voor elkaar hebben.”

Toch werd het Razek te heet onder de voeten. Hij nam recent ontslag als directeur en chief marketing officer van moederbedrijf L Brands. Al ziet hij dat blijkbaar anders: in een brief aan de werknemers stelt hij dat hij al langer met pensioen wilde gaan. “Met uitzondering van Leslie Wexner ben ik langer dan wie ook in dienst bij L Brands”, schreef hij. “Het was een moeilijk gesprek omdat, zoals de meesten van jullie weten, we zoveel jaren samen hebben gedeeld.”

In een verklaring zegt de raad van bestuur van L Brands dat het bedrijf intussen vooruitgang boekt bij het waarborgen van een veilige werkplek en dat het de afgelopen jaren een “robuuster beleid tegen intimidatie, meldpunten en training” heeft aangenomen. “We betreuren elk geval waarbij we deze doelstelling niet hebben bereikt en zijn volledig toegewijd aan de voortdurende verbetering en volledige verantwoordelijkheid.”