Vrouwen vertellen over seksueel wangedrag Louis C.K. Redactie

02u20

Bron: ANP, AD 1 AFP Louis C.K. Celebrities Louis C.K. wordt door vijf vrouwen beticht van seksueel wangedrag. De vijftigjarige komiek, acteur en producent zou ongevraagd in het bijzijn van hen hebben gemasturbeerd of deed een poging daartoe. De slachtoffers doen gisteren uitgebreid hun verhaal in The New York Times.

Over mogelijk wangedrag van C.K. deden al jaren geruchten de ronde. Zelfs mensen met wie de komiek nauw samenwerkt, zoals Tig Notaro met wie hij de serie One Mississippi voor Amazon maakte, hebben de afgelopen maanden gezegd dat C.K. zich moest verantwoorden.

De voorvallen speelden zich af tussen 2002 en 2005. De slachtoffers komen allemaal uit de comedy-wereld. Eén voorval speelde zich af in een hotelkamer, waar C.K. twee vrouwen uit de comedy-wereld had uitgenodigd voor een drankje. Zodra ze binnenkwamen, haalde hij zijn penis uit zijn broek en begon hij te masturberen. Later kregen de vrouwen te horen dat ze maar beter hun mond konden houden over het incident. Een andere vrouw werkte met C.K. samen aan een televisieprogramma, toen hij haar vroeg of hij in haar bijzijn mocht masturberen. Een derde vrouw doet anoniem haar verhaal: C.K. masturbeerde in zijn kantoortje terwijl zij daarbij was.

Een woordvoerder van C.K. wilde niet reageren op de aantijgingen: "Louis zal geen vragen beantwoorden." In zijn stand-up comedy act praat C.K. geregeld over zelfbevrediging en ongemakkelijke seksuele situaties.

Eerder gisteren werd al bekend dat de première van de nieuwe film van C.K., I love You Daddy, plotseling was uitgesteld vanwege "onvoorziene omstandigheden". Ook is een optreden in de talkshow van Stephen Colbert afgezegd. Betaalzender HBO heeft al laten weten alle films, series en comedyspecials van C.K. te zullen verwijderen.