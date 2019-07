Vrouwen- én mannenharten slaan sneller voor Jake Gyllenhaal: “Ik voel me niet speciaal aangetrokken tot mannen, maar ik sta er wel voor open” Erlend Hamerlijnck

12 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities Als Mysterio is hij normaal gezien de vijand van Spider-Man. Maar Jake Gyllenhaal (38) en Tom Holland (23) schieten zo goed met elkaar op dat ze ook in de Spider-Man-prent ‘Far From Home’ buddies mochten spelen. Al zuigt populaire Jake haast alle aandacht naar zich toe.

Los van de fantastische recensies die ‘Far From Home’ wereldwijd krijgt, zou de prent sowieso een zomerse kaskraker van jewelste zijn geworden. Niet in het minst dankzij de aanwezigheid van Jake Gyllenhaal, die op weergaloze wijze gestalte geeft aan Mysterio. Het cinemapubliek is dol op de acteur met de staalblauwe ogen en de indrukwekkende torso. Jake acteert al sinds z’n tiende, maar brak internationaal door als homo-cowboy in het Oscarwinnende ‘Brokeback Mountain’. Het leverde hem niet alleen een vette bankrekening op, maar ook de status van playboy.

Hartenbreker

Vandaag heeft Jake Gyllenhaal een relatie met het 16 jaar jongere Franse fotomodel Jeanne Cadieu (22). Eerder was hij samen met actrices Kirsten Dunst (37) en Reese Witherspoon (43), met zangeressen Jenny Lewis (43) en Taylor Swift (29) én met de Amerikaanse mannequin Alyssa Miller (30). Met sommige ex-partners heeft hij nog steeds een goed contact, maar Taylor Swift zal het Jake nooit vergeven dat hij het uitmaakte per sms. Allemaal zijn ze het er over eens: “Jake is een zachte, sympathieke man en heeft veel respect voor vrouwen”, aldus een insider. “Maar hij is ook een hartenbreker, naar eigen zeggen omdat hij aan bindingsangst lijdt.”

Met zijn staalblauwe blik scoort Jake Gyllenhaal hoog op de lijst van ’s werelds knapste mannen. Wanneer hij geen relatie heeft, prijkt hij ook bovenaan in polls van meest begeerde vrijgezellen, zowel in vrouwenbladen als in publicaties die gericht zijn op homomannen. Daar zit zijn rol als Jack Twist in ‘Brokeback Mountain’ voor veel tussen. “Door die film denken veel mensen dat ik biseksueel ben”, vertelde Jake ooit, “en eigenlijk beschouw ik dat als een compliment. Het betekent dat ik verschillende rollen kan spelen als acteur.”

Homohuwelijk

Jakes progressieve ouders Stephen (69) en Naomi (73) hebben hun zoon dan ook opgevoed in een allesbehalve homofobe omgeving. “Ze stuurden me naar een school waar de leraars en leraressen heel open waren over hun geaardheid”, herinnert Jake zich. “De gays én de straights. Zelf heb ik me nooit bijzonder aangetrokken gevoeld tot mannen, maar als dat ooit wel gebeurt, zal ik ervoor openstaan. Wat anderen in dat geval van me denken, laat me koud. Liefde kan je overal tegenkomen, ook op plaatsen of in omstandigheden waar de tradities of de maatschappij het niet toestaan. Sinds ‘Brokeback Mountain’ is de emancipatie van holebi’s er enorm op vooruitgegaan. Misschien niet in elke buurt of gemeenschap, maar ik ben er echt wel trots op dat het Amerikaanse hooggerechtshof in 2015 heeft geoordeeld dat het homohuwelijk een grondwettelijk recht is.”

Naakt acteren

Jake had er dan ook geen enkel probleem mee om de betreurde Heath Ledger - zijn tegenspeler in ‘Brokeback Mountain’ - te kussen. “Waar ik wel tegen opzag nadat ik het scenario had gelezen, was omgaan met dieren”, gaf Jake ooit toe. “Mijn goede vriend Heath was vertrouwd met paarden, ik totaal niet. Om me voor te bereiden op de rol van Jack Twist heb ik een hond gekocht, zodat ik toch een beetje kon wennen aan dierlijk gezelschap.”

Naakt acteren - zoals in de film ‘Love and Other Drugs’ - gaat dan weer wel vanzelf voor Jake. “Mijn ouders hebben me geleerd om me op mijn gemak te voelen in mijn lichaam”, zegt hij. “Ik ben graag fysiek actief. Toen ik een kind was, maakte mijn vader me ’s morgens vroeg wakker om te gaan lopen voor ik naar school moest.”

Nochtans was Jake als tiener helemaal niet zo zeker over zijn uiterlijk. “Ik droeg een beugel en een bril met enorm dikke glazen”, zegt hij, “want ik heb heel zwakke ogen. Maar toen de blokjes weggehaald werden en ik mijn eerste contactlenzen kreeg, veranderde mijn leven totaal.”

Hollywood-prins

Met een vader die regisseur is en een moeder die scenario’s schrijft, groeide Jake op in de filmwereld. Hij werd een kindster die op zijn tiende al zijn eerste rol speelde in de film ‘City Slickers’. Toch studeerde hij eerst twee jaar Oosterse religies aan Colombia University voor hij besliste om zich volledig toe te leggen op het acteren.

Jake was al een Hollywood-prins nog voor hij een vedette werd. In de eerste plaats omdat hij afstamt van een Zweedse familie die al meer dan 350 jaar deel uitmaakt van de Scandinavische aristocratie. Maar ook omdat zijn ouders aan de basis liggen van een heuse film-dynastie waar ook Jakes oudere zus en Oscarwinnares Maggie Gyllenhaal (41) deel van uitmaakt. Jake bleef lang in haar schaduw, maar is ondertussen dé ster van de familie.

Zo acteerde hij al een fortuin van zo’n 60 miljoen euro bijeen. En hij had nog rijker kunnen zijn. Toen Tobey Maguire (43), de eerste Spider-Man, gezondheidsproblemen kreeg, wilde de studio dat Jake zijn rol overnam, maar dat ging uiteindelijk niet door. Sinds vorige week is hij dan toch te zien in Spider-Man. Niet in de titelrol, maar naast Tom Holland, die een zeer geloofwaardige Peter Parker neerzet.