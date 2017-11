Vrouwelijke medewerkers productiehuis De Pauw steunen hun baas "en goede vriend" FT

21u42 1107 RV De Pauw richtte in 2008 productiehuis Koeken Troef! op. Celebrities Nu Bart De Pauw aan de deur is gezet bij VRT, is ook de samenwerking met productiehuis 'Koeken Troef' opgeschort. Het Vlaamse productiehuis werd in 2008 door de tv-maker opgericht. In een statement op Facebook hebben een aantal vrouwelijke medewerkers nu hun steun uitgesproken voor hun baas en vriend. "Pijnlijk hoe hij aan de schandpaal wordt genageld."

Vicky De Rooster, vrouwelijke medewerker van het productiehuis Koeken Troef!, heeft deze avond in naam van 'De Vrouwen van Koeken Troef!' een steunbetuiging voor De Pauw gelanceerd. "Het is voor ons erg pijnlijk om toe te kijken hoe onze baas en vooral ook goede vriend op deze manier aan de schandpaal wordt genageld", klinkt het. "Als Bart kop van Jut moet zijn om te zorgen dat grensoverschrijdend gedrag de wereld moet uitgeholpen worden, so be it, maar laten we alsjeblieft geen Weinsteins maken van zij die het niet zijn."

Het personeel van Koeken Troef! zou vorige week al zijn samengeroepen door De Pauw en zijn echtgenote, die medezaakvoerder is van het productiehuis, met de mededeling dat er zich enkele anonieme getuigen hadden gemeld bij de VRT en dat de openbare omroep dat voldoende achtte om De Pauw te ontslaan. "Bart heeft ons toen eerlijk verteld waarover deze anonieme getuigenissen gaan", klinkt het.

Niet te overzien

Verschillende vrouwelijke medewerkers van Koeken Troef! zouden een week eerder ook al gebeld zijn door een journalist met de vraag of De Pauw hen ooit had lastiggevallen. De medewerkers zouden uit de lucht zijn gevallen over dergelijke verhalen en geantwoord hebben dat De Pauw "in hun ogen niet zo in elkaar zat".

De manier waarop de anonieme getuigenissen "op de hele Weinstein-manier worden uitgespeeld" klopt niet, klinkt het nog in de steunbetuiging. "De gevolgen die Bart, zijn gezin en heel het productiehuis moeten dragen zijn niet te overzien."

De verklaring, woord voor woord, lees je in onderstaande Facebookpost: