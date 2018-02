Vrouw vermoord, koppel in zee verdronken en moeder onthoofd: deze celebrities hebben iemand gedood KD/TDS

24 februari 2018

11u00 0 Celebrities Een ongeluk of moord is altijd gruwelijk. Maar als de dader een Hollywoodster of vooraanstaande politicus is, wordt het extra wrang. Van Ted Kennedy over Caitlyn Jenner tot Oscar Pistorius: dit zijn de meest spraakmakende zaken waarbij beroemdheden iemand doodden.

Tennisster Venus Williams: auto-ongeval met dodelijke afloop

Venus Williams (37) veroorzaakte in juni 2017 een auto-ongeluk met een dodelijk slachtoffer. De tennisster vlamde een kruispunt op waar ze volgens de politie voorrang had moeten verlenen. Een bejaarde bestuurster kon niet meer stoppen en raakte Venus' wagen in de flank. Haar 78-jarige echtgenoot raakte zwaargewond en overleed twee weken later in het ziekenhuis.

De politie achtte Venus schuldig aan het ongeluk, maar de rechter dacht daar anders over. Ze zou geen overtreding hebben begaan en werd buiten vervolging gesteld.

'Sons of Anarchy'-acteur Johnny Lewis: moord op een hoogbejaarde vrouw en haar kat

Zes jaar geleden brak Johnny Lewis, bekend als Kip 'Half-Sack' Epps uit de eerste twee seizoenen van 'Sons of Anarchy', in in het huis van de 81-jarige Catherine Davis. Hij doorzocht de woning en vermoordde de oude dame en haar kat. Getuigen zagen hem daarna over een hek springen en een buurman aanvallen. Vervolgens keerde Lewis terug naar de plaats van de misdaad. Hij viel (of sprong) van het dak en overleed. Hij was 28.

Hoewel Lewis een drugsverleden had, werd er bij de autopsie geen sporen van drank of drugs in zijn lichaam aangetroffen.

'The Shield'-acteur Michael Jace: schoot zijn vrouw dood voor de ogen van hun zoontjes

Michael Jace (52), die agent Julien Lowe speelde in de reeks 'The Shield', werd in juli 2016 veroordeeld tot 40 jaar tot levenslang voor de moord op zijn vrouw, atletiekkampioene April Laune. Hij had haar thuis in Los Angeles doodgeschoten "omdat ze wilde scheiden". "Jace wachtte haar op, en schoot haar in de rug", aldus de openbaar aanklager in de rechtszaal. "Vervolgens schoot hij nog twee keer in de benen, voor de ogen van hun zoontjes van 8 en 5." Op het proces pleitte Jace onschuldig. "Ik wou haar enkel pijn doen omdat ik dacht dat ze me bedroog", klonk zijn verdediging. Het mocht niet baten.

Senator Ted Kennedy: vluchtte weg terwijl zijn passagierster verdronk

In 1969 veroorzaakte het Chappaquiddick-incident grote ophef in de VS. Senator Ted Kennedy bracht campagneleidster Mary Jo Kopechne terug naar haar hotel na een partijbeenkomst. Hij reed met z'n wagen van een smalle brug zonder reling nabij Chappaquiddick, een eiland in de buurt van Martha's Vineyard. De auto belandde op z'n kop in het water. Kennedy kon wegzwemmen, Mary Jo zat als een rat in de val. Ze verdronk. Kennedy vluchtte weg van de plek des onheils en wachtte négen uur voor hij het incident rapporteerde.

Ted Kennedy pleitte schuldig aan vluchtmisdrijf. Hij werd veroordeeld tot twee maanden cel met opschorting en moest zijn rijbewijs een jaar inleveren. Hij overleed in 2009 op z'n 77ste aan een hersentumor.

Paralympiër Oscar Pistorius: Valentijnsmoord op zijn vriendin Reeva

Op Valentijnsdag 2013 vuurde de Zuid-Afrikaanse paralympische atleet Oscar Pistorius (31) vier kogels door de deur van de badkamer, waar zijn vriendin Reeva Steenkamp (29) zich bevond. Ze overleefde het niet. Pistorius claimde dat hij in de war was en dacht dat het om een inbreker ging.

Pistorius werd in 2016 tot zes jaar veroordeeld. De aanklagers vonden dat te weinig en gingen in beroep. Het Hooggerechtshof volgde hun redenering en de straf werd verdubbeld tot ruim dertien jaar.

Mötley Crüe-frontman Vince Neil: dronken auto-ongeluk

In 1984 raakte Mötley Crüe-frontman Vince Neil (57) betrokken bij een auto-ongeluk die zijn medepassagier en collega-muzikant Nicholas 'Razzle' Dingley het leven kostte. Twee personen in de andere wagen leden hersenschade. Hoewel Neil dronken was, spendeerde hij slechts 15 dagen in de cel.

'The Crow'- en '24'-acteur Michael Massee: fataal schietongeluk op de set

Op de set 'The Crow', in 1993 was dat, schoot acteur Michael Massee per ongeluk hoofdrolspeler Brandon Lee (28) dood. Er zat een echte kogel in het pistool in plaats van losse flodders. Massee was zodanig getraumatiseerd door het drama dat hij een jaar niet meer op een set kwam. Tot aan zijn dood in 2016 (hij overleed op z'n 64ste aan maagkanker) werd hij geplaagd door nachtmerries, ook al werd hij door niemand als schuldige voor Lees dood aangezien.

Actrice Fay DeWitt: ex neergestoken met een briefopener

In 1965 stak 'Crazy Ex-Girlfriend'-actrice Fay DeWitt (83) haar ex-man Ray dood met een briefopener. De dag na de feiten werd de zaak al geseponeerd. Ray bleek dronken te zijn geweest, had ingebroken in DeWitts huis en had haar brutaal aangevallen. Het koppel was nog maar een maand gescheiden.

'Melrose Place'-actrice Amy Locane: snelheidsovertreding met dodelijke gevolgen

In 2010 botste een stomdronken Amy Locane (46), o.a. bekend van 'Cry Baby' en 'Melrose Place', tegen een andere wagen. Bij de aanrijding overleed de 60-jarige Helene Seeman. Haar man Fred raakte zwaargewond. Locane had drie keer de toegelaten hoeveelheid alcohol in haar bloed. Ze werd veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan ze er tweeënhalf uitzat. Vijf dagen na haar vrijlating vroeg haar echtgenoot de scheiding aan. Hij kreeg ook het hoederecht over hun twee dochters.

'Ugly Betty'-acteur Michael Brea: moeder onthoofd met een samoeraizwaard

Tweederangsacteur Michael Brea (38) vermoorde in 2010 zijn eigen moeder in een vlaag van waanzin. Hij claimt dat ze bezeten was door demonen toen hij haar hoofd afhakte met een gestolen samoeraizwaard, intussen bijbelse verzen scanderend. De politie was net te laat om moeder Yannick nog te kunnen redden. De vier slaapkamers en de hele keuken zaten onder het bloed.

Brea zegt dat hij de aanval 's morgens vroeg uitvoerde, nadat hij met felle hoofdpijn was thuisgekomen van een bijeenkomst van de vrijmetselaars. Het was daar dat hij het zwaard had gestolen. Hij pleitte ontoerekeningsvatbaar nadat psychiaters schizofrenie bij hem hadden vastgesteld. Brea werd geïnterneerd.

Caitlyn Jenner: veroorzaakte fatale crash door roekeloos rijgedrag

Drie jaar geleden, vlak voor haar transformatie tot vrouw, raakte Caitlyn Jenner (68) betrokken in een dodelijk auto-ongeluk. Volgens getuigen ramde ze een witte auto, die zo op de andere rijstrook belandde en werd geraakt door een tegenligger. De vrouwelijke chauffeur van de witte wagen overleefde de klap niet, zeven anderen raakten gewond.

Jenner was niet dronken en reed niet te snel. Ze werd vrijgesteld van vervolging. Uit het onderzoek bleek immers dat ze roekeloos geweest is, maar dat er geen sprake is van crimineel gedrag. Voor haar was dat een echte opluchting, want als ze veroordeeld werd, bestond de kans dat ze naar een mannengevangenis moest.

Skylar Deleon: koppel in zee gegooid en 'kameraad' keel overgesneden

Gewezen kindacteur Skylar Deleon (38), die op z'n 14de een bijrolletje had in de reeks 'Mighty Morphin Power Rangers', kreeg in 2009 de doodstraf . Vijf jaar eerder had hij het echtpaar Tom en Jackie Hawks wijsgemaakt dat hij hun jacht wou kopen en overtuigde hen om een testcruise met hen te maken. Eenmaal op zee bond hij hen vast aan het anker en duwde hen overboord. Het koppel verdronk. Hij werd ook veroordeeld voor de moord op zijn 'kameraad' Jon Jarvi. Die had hij in 2003 meegelokt naar Mexico. Deleon stal 50.000 van Jarvi en sneed hem vervolgens de keel over. De drievoudige moordenaar wacht nog steeds in de dodencel op zijn executie.

Sex Pistol Sid Vicious: stak zijn liefje dood in een hotelkamer

In 1978 stak Sid Vicious zijn liefje Nancy Spungen dood in een hotelkamer. Tijdens zijn ondervraging gaf de bassist van de Sex Pistols toe dat hij haar neergestoken had, maar "zonder de intentie om haar te doden." Hij werd nooit veroordeeld: Sid Vicious stierf op zijn 21ste aan een overdosis heroïne, die hem door zijn moeder was toegediend, voor het tot een proces kwam.

O.J. Simpson: the man who got away with murder

Eén van de beruchtste misdaadzaken in de VS is de moord op O.J. Simpsons ex-vrouw Nicole Brown en haar minnaar Ronald Goldman. Beiden werden in juni 1994 voor haar huis in Brentwood doodgestoken. Alle sporen leidden naar de voormalige football-ster. Liefst 95 miljoen mensen naar de live-achtervolging en arrestatie van Simpson.

Uiteindelijk werd O.J. Simpson (70) in de rechtbank vrijgesproken voor de moord. Later zou hij alsnog burgerlijk aansprakelijk worden gesteld werd voor hun dood en moest hij de families een schadevergoeding betalen van 33,5 miljoen dollar. Veel Amerikanen geloven nog steeds dat hij schuldig is.

Een lieverdje is O.J. in alle geval niet. In 2008 kreeg 33 jaar cel voor een overval in Las Vegas. Hij kwam begin oktober 2017 vrij wegens goed gedrag.

Rapper C-Murder: mishandeling van en moord op een 16-jarige fan dood

C-Murder (46), die in het echt Corey Miller heet, zit een levenslange straf uit voor de moord op een fan. De 16-jarige Steve Thomas werd in 2002 neergeschoten in een club. De jongen was naar de club gegaan omdat hij zijn idool wilde imponeren in een rapwedstrijd. Er ontstond ruzie. De fan werd in elkaar getrapt door vrienden van Miller. Toen de jongen op de grond lag, werd hij door zijn idool doodgeschoten. Echt bewijs dat de rapper de moord pleegde is nooit gevonden. Het vonnis werd uitgesproken op basis van twee getuigenverklaringen.

Christian Brando: schoot de vriend van zijn zwangere zus dood

In mei 1990 schoot Christian Brando, zoon van, de vriend van zijn halfzus Cheyenne dood. Brando heeft altijd beweerd dat het schot per ongeluk afging, maar moest wel toegeven dat er een ruzie aan voorafging. Slachtoffer Dag Drollet zou zijn zus hebben mishandeld en Brando zou hem daarmee geconfronteerd hebben. Een maand na de moord beviel Cheyenne van Dags zoon Tuke. Ze pleegde in 1995 zelfmoord. Brando werd tot tien jaar veroordeeld, maar kwam na vijf jaar al vrij. In 2008 stierf hij aan een longontsteking, amper 49 jaar jong

Don King: sloeg een medewerker dood die hem nog geld moest

Bokspromotor Don King (86) heeft twee mensen op zijn geweten. Hij schoot in 1953 een man in de rug die probeerde één van zijn (illegale) gokkantoren te beroven. De rechter oordeelde dat het om zelfverdediging ging en sprak hem vrij. Dertien jaar later sloeg King een medewerker dood die hem nog 600 dollar moest. Hij werd in eerste instantie veroordeeld voor moord, maar dat werd later omgezet in doodslag. King zat hiervoor vier jaar in de cel.

Lane Garrison: veroorzaakt onder invloed een dodelijk ongeval

Lane Garrison (37), David Apolskis uit 'Prison Break', reed in december 2006 dronken tegen een boom. Zijn medepassagier, een jongen van 17 die hij dronken had gevoerd, raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Twee meisjes raakten gewond. Lane pleitte schuldig aan het veroorzaken van een dodelijk ongeval, het rijden onder invloed en het verschaffen van alcohol aan een minderjarige. Hij werd veroordeeld tot veertig maanden cel en moest de familie van het slachtoffer driehonderdduizend dollar betalen.

'Sopranos'-acteur Lillo Brancato Jr.: medeplichtig aan moord op een politieagent

In 2005 werd 'Sopranos'-acteur Lillo Brancato Jr. (41) gearresteerd. Hij was samen met zijn schoonvader door twee politieagenten betrapt tijdens een inbraak. Het kwam tot een vuurgevecht en één agent liet het leven. De vader van zijn vriendin werd veroordeeld voor de moord, Brancato werd aangeklaagd als medeplichtige maar uiteindelijk vrijgesproken voor die feiten. Hij werd wel veroordeeld tot tien jaar cel voor de inbraak. Op 31 december 2013 kwam hij vrij onder voorwaarden.

Regisseur John Landis: gruwelijk ongeluk op de set met drie doden (waaronder twee kinderen)

Regisseur John Landis (67) werd in de jaren 80 beschuldigd van onvrijwillige doodslag. Op de set van zijn film 'The Twilight Zone' in 1982 ontplofte een helikopter. Acteur Vic Morrow en twee kinderen die figureerden kwamen om. Morrow en één kind werden onthoofd door de propellor, het andere kind werd verpletterd door neerstortende brokstukken. Landis betaalde de families van de omgekomen kinderen twee miljoen dollar.

Laura Bush: ramde de wagen van haar schoolvriend

In 1963 negeerde de 17-jarige Laura Bush (71) een stopbord op weg naar een drive-in-bioscoop en ramde daarbij de auto van haar schoolvriend Mike Douglas. Ondanks haar gebeden, overleefde Douglas de klap niet. De gewezen presidentsvrouw sprak voor het eerst over het drama in haar biografie, die in 2010 uitkwam.

Acteur Matthew Broderick: spookrijden met fatale afloop

In 1987 waren Matthew Broderick (55) en zijn toenmalige vriendin en 'Ferris Bueller's Day Off'-tegenspeelster op vakantie in Ierland toen het noodlot toesloeg. Broderick reed per ongeluk aan de verkeerd kant van de weg en knalde op een tegenligger. Hijzelf raakte gewond - een gebroken been, gekneusde ribben en een klaplong -, maar de inzittenden van de andere wagen overleden aan hun verwondingen.

Broderick, die nu getrouwd is met 'Sex And The City'-ster Sarah Jessica Parker, vertelde de politie dat hij zich niks herinnerde van het ongeluk. Hij werd aanvankelijk beschuldigd van doodslag door gevaarlijk rijgedrag, maar die aanklacht werd later veranderd in roekeloos rijden. Hij kreeg een boete van 175 dollar.

Dat Broderick in 2012 het gezicht werd van een Honda-campagne, schoot in het verkeerde keelgat bij de zoon van het slachtoffers. "Niet de beste keuze van chauffeur, gezien z'n verleden", klonk het verbitterd.

Rapper Snoop Dogg: bendemoord

In augustus 1993 werden Amerikaanse rapper Snoop Dogg (46) en zijn lijfwacht gearresteerd op verdenking van de moord op Phillip Woldermarian, lid van een rivaliserende bende. Later bleek dat Woldermarian Snoop Dogg had gestalkt. De rapper werd uiteindelijk vrijgesproken op grond van zelfverdediging. Hij zou alleen de auto hebben bestuurd van waaruit zijn bodyguard de dodelijke schoten afvuurde. Later zou ook die laatste worden vrijgesproken.

Muziekproducent Phil Spector: moord op actrice Lana Clarkson

Op 3 februari 2003 werd muziekproducent Phil Spector (78) gearresteerd op beschuldiging van moord nadat het lichaam van de 40-jarige actrice Lana Clarkson was gevonden in zijn huis in Alhambra, Californië.

De politie was gealarmeerd door een telefoontje van Spectors chauffeur. Die stond buiten te wachten toen Phil naar buiten kwam en zei: 'I think I just killed somebody.'

Op 20 november werd Spector in staat van beschuldiging gesteld. Spector heeft zijn schuld altijd ontkend en hield vol dat Clarkson zelfmoord pleegde met zijn wapen. Een jury in Los Angeles bevond hem op maandag 13 april 2009 schuldig aan doodslag op Clarkson. Op 28 mei 2009 werd de toen 69-jarige Spector veroordeeld tot negentien jaar.

'The Wire'-actrice Felicia Pearson: schoot als tiener een meisje dood

'The Wire-actrice Felicia Pearson (37) kende een zware jeugd. Haar moeder was verslaafd aan drugs, haar vader een veroordeelde overvaller. Als tiener dealde Felicia. Op haar veertiende werd ze veroordeeld voor de moord op een meisje en moest de gevangenis is. Ze kwam na6,5 jaar vrij.

Zangeres Brandy: betrokken in dodelijk verkeersongeluk

In 2006 veroorzaakte zangeres Brandy (39) een dodelijk ongeval. Ze slaagde er niet in om op tijd te remmen, waardoor ze op een voorligger knalde. Die auto botste tegen een andere wagen. De 38-jarige bestuurster van de wagen waarop Brandy knalde, bezweek later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De zangeres kwam er heelhuids vanaf. Zij was niet onder invloed van alcohol of drugs en reed niet te hard, maar voelde zich verantwoordelijk. Ze werd vrijgesproken omdat er geen enkel bewijs was dat zij iets verkeerds heeft gedaan.

Muziekproducent Suge Knight: verdacht van moord en moordpoging

Suge Knight (52) zit in de gevangenis in afwachting van zijn proces. De platenbaas wordt verdacht van moord en mishandeling. In 2015 reed hij na een bezoek aan de set van film 'Straight Outta Compton' in op twee mannen, volgens de aanklager opzettelijk, en pleegde vluchtmisdrijf. Eén van de slachtoffers overleefde het niet. Knight pleit onschuldig en stelt dat hij werd aangevallen door de twee mannen, maar moet toch terechtstaan voor moord en moordpoging.