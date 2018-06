Vrouw van Will Smith getuigt over seksverslaving: "Mijn oma leerde mij op mijn 9de al zelfbevrediging" MVO

14u58 0 Celebrities Jada Pinkett Smith (46), de echtgenote van acteur en zanger Will Smith, sprak in een recent interview openhartig over haar seksverslaving. "Ik moest vroeger tot vijf orgasmes per dag krijgen", bekent ze.

Ze begon op haar negende al met masturberen, zo vertelt ze. "Dat leerde ik van mijn oma. Zij legde me uit wat het was, zodat ik op jonge leeftijd al zou beseffen dat seksueel plezier niet afhangt van een man. En dat op zo'n jonge leeftijd! Voor mij was het positief dat ik met haar over alles kon praten, ook over zulke dingen."

Maar haar liefde voor seksualiteit liep echter uit de hand. "Toen ik de leeftijd van mijn dochter Willow had (ze is nu 17, nvdr) dacht ik alleen nog maar aan zelfbevrediging. Ik denk zelfs dat ik een tijdje verslaafd was: ik had tot 5 orgasmes per dag, maar ik had totaal geen interesse in mannen. In tegendeel, ik vermeed ze zelfs."

Ondertussen heeft ze een gezonde relatie met Smith, en probeert ze haar kinderen de nodigde seksuele opvoeding te geven. Naar eigen zeggen lukt dat prima, al is Jaden (19) nu al het huis uit getrokken en dus ontsnapt aan haar waakzame oog. "Op zijn 15de zei hij me al: mama, ik moet hier weg om mijn leven voluit te kunnen leven. Ik dacht, hij is jong, maar hij heeft gelijk. Tja, zo gaat dat met kinderen..."