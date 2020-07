Vrouw van John Travolta overleden na strijd tegen borstkanker Melissa Van Ostaeyen

13 juli 2020

07u41 9 Celebrities Kelly Preston, de vrouw van acteur John Travolta (66), is overleden. Ze werd 57 jaar. Preston leed aan borstkanker en verloor gisteren de strijd tegen de ziekte.

Haar dood werd vandaag bevestigd door een woordvoerder van de familie. “Op de ochtend van 12 juli 2020 is Kelly Preston, geliefde vrouw en moeder, overleden aan de gevolgen van een twee jaar lange strijd tegen borstkanker”, luidde het statement. “Ze koos ervoor om die strijd geheim te houden, maar ze onderging al een tijdje medische ingrepen. Ze kreeg daarbij steun van haar familie en vrienden.”

“Ze was slim, mooi en een buitengewoon liefdevolle ziel die veel gaf om anderen. Ze bracht leven in alles wat ze aanraakte. Haar familie vraagt om privacy in deze moeilijke tijd.”

Travolta zelf bracht kort daarna hulde aan zijn echtgenote op Instagram. “Het is met pijn in het hart dat ik jullie laat weten dat mijn prachtige echtgenote, Kelly, haar strijd tegen kanker heeft verloren. Ze heeft moedig gevochten en was blij met de vele steun die ze kreeg. Mijn familie en ik zullen haar dokters en verplegers eeuwig dankbaar zijn. Haar leven en de liefde die ze heeft gegeven zullen we ons voor altijd herinneren.”

“Ik ga wat tijd vrij nemen om bij mijn kinderen te zijn die zonet hun moeder hebben verloren”, geeft hij nog mee. “Dus vergeef me op voorhand als jullie een tijdje niets meer van ons horen. Weet dat we jullie liefde ondertussen wel voelen.”

John en Kelly hadden samen drie kinderen: Ella (20), Benjamin (9) en Jett. Die laatste overleed in januari 2009.

Carrière

Kelly Preston werd geboren als Kelly Kamalelehua Smith. Ze lanceerde haar acteercarrière in 1985 met een rol in ‘Mischief’, haar eerste grote film. Daarna was ze te zien in verschillende tv-shows, zoals ‘Love And Honor’. In de jaren die daarop volgden maakte ze nog enkele blockbusters, zoals ‘SpaceCamp’ (1986), ‘Twins’ (1988), ‘Jerry Maguire’ (1996) en ‘For Love of the Game’ (1999).

Prestons laatste rol was er eentje in ‘Gotti' in 2018. Daarin speelde ze Victoria Gotti, de vrouw van maffiabaas John Gotti. Die werd gespeeld door haar eigen echtgenoot, John Travolta. Kort daarna kreeg ze de kankerdiagnose en zag ze zich genoodzaakt om haar carrière on hold te zetten.