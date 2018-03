Vrouw van Boris Becker wilde dood na zijn faillietverklaring KDL

12 maart 2018

13u30

Bron: Daily Mail 1 Celebrities De afgelopen maanden werd regelmatig verteld dat het huwelijk van voormalig tennisser Boris Becker (50) en zijn vrouw Lilly (41) aan een zijden draadje hing. Het koppel vertelde altijd dat er niets aan de hand was, maar nu vertelde Lilly de waarheid over de moeilijke periode die ze meemaakten nadat Boris failliet verklaard werd.

"Het laatste jaar was erg moeilijk voor mij", vertelt Lilly aan Daily Mail. "Ik heb me compleet laten gaan. Ik heb te veel gedronken, te veel gerookt en ik ben te veel uitgegaan. Ik rookte een pakje sigaretten per dan en wodka was mijn beste vriend. Boris ging ook door zo'n moeilijke tijd dat hij het niet eens gemerkt heeft. We gingen allebei onze eigen weg", klinkt het nog. Lilly voelde zich op een bepaald moment zo slecht dat ze het leven niet meer zag zitten. "Ik dacht: 'mijn leven is verschrikkelijk'. Ik wilde dood".

Relatietherapie

Toen Lilly en Boris beseften dat het niet goed ging met hun relatie, besloten ze in te grijpen. Ze zochten hun heil in relatietherapie. Vijf dagen per week zaten ze één uur lang op de zetel bij de relatietherapeut. Die sessies en gesprekken zorgden er volgens Lilly voor dat ze weer gelukkig samen zijn. Het gaat nu zelfs zo goed tussen het koppel dat ze aan gezinsuitbreiding denken. Lilly is ondertussen ook gestopt met drinken en roken.