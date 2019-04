Vrouw van Alec Baldwin openhartig: “Ik krijg vermoedelijk een miskraam” SD

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Hilaria Baldwin (35), de vrouw van Alec Baldwin (61), heeft op Instagram laten weten dat ze zwanger is van haar vijfde kindje met de acteur, maar dat ze vreest dat ze een miskraam zal krijgen.

“Ik wilde met jullie delen dat ik waarschijnlijk een miskraam zal krijgen”, schrijft ze bij een foto van haar bolle buikje. Ik heb mezelf altijd beloofd dat wanneer ik opnieuw zwanger zou raken, ik het nieuws vrij vroeg met jullie zou delen, zelfs als het zou betekenen dat ik ook publiekelijk verlies moest lijden. Ik ben altijd erg open met jullie geweest over mijn familie, mijn fitness en mijn zwangerschappen ... en ik wil dit niet verborgen houden, alleen omdat het niet zo positief en vrolijk is als de rest.”

Ze gaat verder: “Dit is wat er aan het gebeuren is: de embryo heeft een hartslag, maar die is niet sterk en de baby groeit niet veel. Dus we wachten en dat is moeilijk. Er is zoveel onzekerheid ... maar de kansen zijn erg, erg klein dat dit een levensvatbare zwangerschap is. Ik heb complete zekerheid dat mijn familie en ik hierdoor zullen komen, ook al zal het heel zwaar worden.”

Hilaria en Alec hebben al vier kinderen samen: Carmen (5), Rafael (3), Leonardo (2) en Romeo (10 maanden). “Mijn man en mijn vier gezonde kinderen helpen om mijn grip niet te verliezen en mijn perspectief te behouden op hoe mooi het leven echt is, ook als het bij momenten lelijk lijkt”, klinkt het verder.