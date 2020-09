Vrouw Kellan Lutz zeven maanden na miskraam weer in verwachting SDE

06 september 2020

17u27

Bron: People 0 Celebrities ‘Twilight’-ster Kellan Lutz (35) en zijn vrouw Brittany (32) verwachten zeven maanden nadat ze hun ongeboren dochter verloren weer een kindje. "Voor degene van jullie die het niet weten, we zijn zwanger", laat de acteur weten op Instagram.

In februari maakten Kellan Lutz (bekend van ‘Twilight’) en z'n echtgenote Brittany Gonzales bekend dat ze hun eerste kindje na zes maanden zwangerschap verloren hadden. “Ik weet niet waarom dit gebeurd is”, schreef Brittany toen op sociale media. “Maar een deel van me vindt vrede in de wetenschap dat je nooit pijn of hartzeer gekend hebt."

Nu is het koppel opnieuw in verwachting. Dat maakten ze bekend op sociale media. “Dit is het echte leven", vertelde Lutz. “We zijn opnieuw zwanger. Voor degene van jullie die het niet weten, we zijn opnieuw zwanger.” Z'n echtgenote verklapte dat de zwangerschap een verrassing was. “Het was een verrassing om onze dochter aan het begin van dit jaar te verliezen", klonk het. “Het was moeilijk, en dat is het nog steeds. Er zijn nog steeds zware momenten. We hebben veel moeten doormaken, en ik zou nog steeds op een bepaalde manier de weg die ik heb afgelegd, willen delen."