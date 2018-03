Vrouw Jim Belushi vraagt scheiding aan MVO

06 maart 2018

06u53

De echtgenote van Jim Belushi (63) zet na bijna twintig jaar een punt achter hun huwelijk. Jennifer Sloan diende maandag in Los Angeles de scheidingspapieren in, meldt Us Weekly.

Het is het derde huwelijk van de 'According To Jim'-acteur dat op de klippen loopt. In de jaren 80 was hij acht jaar getrouwd met Sandra Davenport, met wie hij zoon Robert heeft, die ook acteur is. is. In de jaren 90 stapte Jim opnieuw in het huwelijksbootje, om twee jaar later weer te scheidden. Jim en Jennifer trouwden in 1998. Ze hebben twee tienerzoons, Jamison en Jared.

De derde scheiding van Jim werd maandag in gang gezet op de sterfdag van zijn broer, John Belushi. De acteur en komiek was één van de zeven grondleggers van de Amerikaanse sketchshow 'Saturday Night Live'. Hij overleed in 1982 op 33-jarige leeftijd aan een overdosis.