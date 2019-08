Vrouw en dokter van James Brown willen onderzoek heropenen: “Hij werd bewust gedrogeerd en vermoord” TDS/SH

29 augustus 2019

14u52

Bron: National Enquirer 0 Celebrities Weduwe Tomi Rae Brown en Marvin Crawford, de dokter van de zanger, blijven benadrukken dat ze het onderzoek naar het overlijden van James Brown willen laten heropenen . Er werd altijd officieel beweerd dat Brown overleed na hartfalen en een zware longontsteking, maar dat trekken de twee publiekelijk in twijfel.

Volgens de weduwe lijkt alles er dan ook op te wijzen dat haar man doelbewust gedrogeerd werd voor zijn dood. Vooral het feit dat er nooit een autopsie werd uitgevoerd op James Brown wakkert haar vermoedens aan, en daarom wil Tomi Rae dat het onderzoek naar het overlijden heropenend wordt. Ze is ervan overtuigd dat zijn manager, David Cannon, achter het overlijden zit. Die werd intussen trouwens al veroordeeld voor diefstal: hij stak geld in zijn zakken dat eigenlijk naar de familie Brown had moeten gaan.

“Toen ik hoorde dat hij dood was ging ik meteen naar huis, maar ik was buitengesloten”, meent ze. Hun villa in Georgia was van binnenuit op slot, hoewel er al anderen ter plaatse waren. “Er is daar iets gebeurd waarvan niemand wil dat ik het weet, maar wat het ook is, de waarheid zal aan het licht komen. Je kan leugens niet zo lang verbergen.”

Verdachte timing

Tomi Rae vindt het erg verdacht dat Brown plotseling overleed, net nadat hij zijn team had gezegd minder te willen gaan werken. “De ochtend waarop hij stierf belde hij me om te zeggen dat hij naar New York wilde verhuizen. Slecht voor de zaken natuurlijk. Hij wilde alleen nog kleine shows doen en hij zei me dat hij het ook aan Cannon ging vertellen. Minder dan 24 uur later was hij dood”, aldus Tomi Rae. Ook Browns dokter Marvin Crawford liet eerder al weten dat de ster zijn dood mogelijk te wijten is aan een overdosis, die al dan niet per ongeluk werd toegediend.

Daarom blijven Tomi, de dokter die het overlijdensattest ondertekende en Browns vriendenkring eisen het onderzoek te heropenen. “Ik denk dus dat James vermoord is”, zegt Tomi in de Amerikaanse media. “Ze hebben hem bewust die drugs toegediend tijdens zijn laatste dagen. Het was crack, cocaïne en Phencyclidine. Overal waar ik keek lagen deze goedjes verspreid. Als ik ze in de vuilbak smeet, was het daags nadien gewoon weer in huis. Ik vond het onder meer in de zakken van zijn kostuums.”

Ambras om Erfenis

Na de dood van de beroemde zanger ontstond er binnen de familie Brown een hevige vete over zijn nalatenschap. Volgens weduwe Tomi Rae werd ze buitengesloten, en zouden haar kinderen zelf proberen om haar huwelijk nietig te laten verklaren, om haar zo te kunnen onterven. “Ik zou willen dat er eindelijk duidelijkheid komt, dat het lichaam van mijn man eindelijk rust kennen.”